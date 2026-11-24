Рига получит из госбюджета 113 978 евро на выплаты пострадавшим от взрыва на улице Баускас

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Правительство Латвии выделило Рижскому самоуправлению 113 978 евро, чтобы частично компенсировать расходы на выплаты жителям дома на улице Баускас, 15, пострадавшего от взрыва газа 2 января этого года. Такое решение принято во вторник, 24 ноября. Об этом сообщает агентство LETA.

Средства выделены из государственного бюджета на непредвиденные расходы.

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Власти Риги выплатили 32 владельцам квартир в общей сложности 227 956 евро на восстановление жилья после взрыва. Как следует из документов, представленных самоуправлением, эта сумма рассчитана с учётом необходимых ремонтных работ.

По установленному порядку расходы делятся поровну между самоуправлением и государством. Поэтому правительство выделило Риге 113 978 евро - половину выплаченной жителям суммы.

Ранее финансовый комитет Рижской думы поддержал выделение ещё 255 650 евро на ремонт квартир в пострадавшем доме. По информации думы, помощь должны получить 35 владельцев и арендаторов квартир.

Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления уже одобрил 35 заявок на единовременную помощь для ремонта квартир, которые ещё можно восстановить. Эти деньги не нужно возвращать: они предназначены для того, чтобы жильцы могли отремонтировать свои квартиры и вернуться домой. После завершения работ самоуправление проверит, использованы ли средства по назначению.

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Пострадавшим оказали и другую помощь. Социальная служба Риги выплатила 70 домохозяйствам пособия в кризисной ситуации на общую сумму 77 220 евро. Ещё 17 домохозяйств получили справки для бесплатного получения продуктовых наборов и средств гигиены.

В Департамент жилья и окружающей среды поступило 25 заявлений с просьбой об экстренной помощи. Для 11 пострадавших жильцов нашли временное жильё. Его предоставили в здании самоуправления на улице Унияс, 49. Помещения отремонтировали, обставили мебелью и оборудовали всем необходимым для повседневной жизни.

Самоуправление участвует и в восстановлении самого дома, поскольку ему принадлежит одна из квартир в этом здании. Специалисты обследовали здание, подготовили проект укрепления конструкций, установили временные опоры и разработали проект консервации дома.

Кроме того, Рижская дума готовит изменения в правилах, которые позволят увеличить пособия на ремонт жилья, пострадавшего в результате аварий и стихийных бедствий.

Самоуправление также предлагает изменить государственные правила: если многоквартирный дом не удаётся восстановить для проживания в течение года, пострадавшим следует предоставлять временное жильё до тех пор, пока здание снова не станет пригодным для эксплуатации. Максимальный срок такой помощи предлагается ограничить пятью годами.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Баускас в Торнякалнсе произошёл 2 января 2026 года. Погибли два человека, ещё двое получили травмы. В результате взрыва частично обрушились четвёртый и пятый этажи, а также крыша. После происшествия дом признали аварийным и запретили его эксплуатацию.