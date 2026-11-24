Правительство рассматривает гарантию для airBaltic на 175 млн евро: авиакомпания может остаться без средств уже в декабре

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Государство планирует предоставить airBaltic гарантию на 175 млн евро, чтобы авиакомпания смогла получить вторую часть финансирования в рамках процедуры реструктуризации Chapter 11, проходящей в США. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на заявления премьер-министра Андриса Кулбергса и министра сообщения Кришса Липшанса.

Размер второй части финансирования составляет 125 млн евро. Однако финансирующая сторона требует государственную гарантию на 175 млн евро, включая 50 млн евро процентов по кредиту, пояснил Липшанс. Министр подчеркнул, что без дополнительного финансирования у авиакомпании в середине декабря закончатся денежные средства, и ей придется прекратить деятельность.

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Окончательное решение о предоставлении гарантии еще предстоит принять правительству. Кроме того, необходимо одобрение Сейма. В среду, 25 ноября, этот вопрос планирует рассмотреть бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия парламента.

Липшанс пояснил, что сначала финансирующая сторона будет предъявлять требования непосредственно airBaltic. Если авиакомпания не сможет выполнять свои обязательства, в силу вступит государственная гарантия. Одновременно планируется попросить предоставить финансирующей стороне приоритет перед остальными кредиторами. Если государству придется исполнять гарантийные обязательства, оно также получит статус приоритетного кредитора.

Министр признал, что условия финансирования сопряжены с высоким риском. Однако в нынешних обстоятельствах практически невозможно найти другого кредитора, готового взять на себя сопоставимые риски.

По словам Липшанcа, получение дополнительных средств позволит airBaltic стабилизировать финансовое положение в сложный зимний период. Вместе с тем авиакомпании предстоит выполнить несколько важных условий, в том числе договориться с кредиторами о существенном списании долгов и пересмотреть вопросы, связанные с авиапарком.

В марте главной задачей станет рефинансирование задолженности авиакомпании: для этого необходимо привлечь нового кредитора, который согласится предоставить финансирование на значительно более выгодных условиях.

Таким образом, к весне необходимо достичь двух важных целей: добиться прогресса в переговорах с потенциальными стратегическими инвесторами и найти реальные возможности для рефинансирования задолженности. Вопрос, связанный с государственной гарантией, необходимо решить до июня, отметил Липшанс.

Кулбергс пояснил, что одним из первоначальных условий получения второй части финансирования было получение ответа от стратегического инвестора до 12 января следующего года. Теоретически это еще возможно, однако в период рождественских праздников вряд ли удастся заключить письменное соглашение. Поэтому срок планируется перенести на весну.

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Премьер-министр сообщил, что лично участвует в переговорах с двумя потенциальными стратегическими инвесторами. Определенность с привлечением стратегического инвестора, в том числе возможное подписание протокола о намерениях, по словам Кулбергса, повысила бы шансы авиакомпании получить финансирование для рефинансирования задолженности. Интерес со стороны стратегического инвестора также стал бы подтверждением обоснованности бизнес-плана airBaltic и уже предпринятых компанией мер.

Если же весной не удастся привлечь ни стратегического инвестора, ни финансирующую сторону, готовую рефинансировать задолженность airBaltic в размере 350 млн евро, существует риск, что государству придется выполнять гарантийные обязательства.

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Премьер-министр также признал, что предоставление гарантии сократит возможности государства по дополнительным расходам в рамках бюджета. Часть средств уже зарезервирована в планах Министерства финансов, однако в случае успешного привлечения стратегического инвестора эти бюджетные ресурсы можно будет высвободить.

Липшанс также сообщил, что ранее заключенный договор о финансировании предусматривает возможность при необходимости получить третью часть средств в размере 50 млн евро.

Оценивая ход реструктуризации авиакомпании, министр признал, что в целом процесс идет в соответствии с планом, хотя по отдельным вопросам хотелось бы добиться более быстрого прогресса.

По его словам, пока преждевременно утверждать, что финансовое положение airBaltic настолько плохое, что от государственной поддержки следует отказаться. Если дополнительное финансирование будет предоставлено, у компании есть потенциал стабилизировать финансовую ситуацию и преодолеть нынешний кризис.

В авиакомпании сообщают, что полеты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться согласно запланированному расписанию, действующие билеты и бронирования сохраняют силу. Пассажиры могут и дальше покупать билеты и летать airBaltic, как прежде.

По завершении процедуры Chapter 11 планируется разработать план реорганизации, который должен будет утвердить суд. Ожидается, что процесс завершится в середине 2027 года.