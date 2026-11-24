С 3 мая 2027 года люксембургская авиакомпания Luxair начнет выполнять прямые рейсы между Люксембургом и Ригой, сообщили агентству LETA в Рижском аэропорту.
Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам - до конца октября 2027 года. На маршруте будут использоваться самолеты Embraer E195-E2.
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Открытие нового направления стало результатом многолетних переговоров между аэропортом и авиаперевозчиком. В Рижском аэропорту отмечают устойчивый и растущий спрос на прямое авиасообщение между двумя столицами, особенно в летний сезон.
По словам председателя правления Рижского аэропорта Лайлы Одини, появление новой авиакомпании позволит расширить географию полетов, укрепить экономические и туристические связи между Латвией и Люксембургом.
Коммерческий директор Luxair Томас Фишер также отметил, что открытие прямого маршрута сделает путешествия между двумя столицами проще, быстрее и удобнее.
Билеты на рейсы уже доступны на сайте авиакомпании Luxair и через другие каналы продаж.
Напомним, что в 2025 году Рижский аэропорт обслужил 7,111 млн пассажиров и более 63 тыс. рейсов. Аэропорт остается крупнейшим авиационным узлом стран Балтии.