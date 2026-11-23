Большинство жителей Латвии предпочли бы получать на 100 евро больше к зарплате, а не откладывать эту сумму на будущую пенсию. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи: в возрасте до 30 лет дополнительный доход сегодня выбирают почти две трети опрошенных. Такие результаты показал опрос CBL atklātais pensiju fonds.

Участникам предложили представить ситуацию: работодатель готов ежемесячно направлять дополнительные 100 евро после уплаты налогов либо непосредственно в зарплату, либо на накопления третьего пенсионного уровня. В итоге 37% респондентов выбрали бы пенсионные взносы, 13% затруднились с ответом. Остальные предпочли бы получить деньги сейчас.

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Разница в предпочтениях особенно заметна при сравнении возрастных групп. Среди жителей от 18 до 29 лет 63% выбрали бы прибавку к зарплате, тогда как о дополнительном пенсионном накоплении задумались бы 27%.

У людей старшего возраста отношение к этому вопросу меняется. Среди респондентов от 50 до 65 лет уже 40% предпочли бы, чтобы работодатель перечислял дополнительные деньги в пенсионный фонд. Примерно столько же в этой возрастной группе все еще выбирают более высокую зарплату.

На результаты влияет и место проживания. В Риге 59% участников опроса предпочли бы дополнительные деньги к зарплате, а 34% направили бы их на пенсионные накопления. Еще 7% пока не определились.

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Председатель правления CBL atklātais pensiju fonds Агнесе Звайгзните связывает такой выбор с повседневными финансовыми потребностями. По ее словам, для многих жителей Латвии текущие расходы оказываются важнее долгосрочных накоплений. Особенно это характерно для молодых людей, которым до выхода на пенсию еще несколько десятилетий.

С возрастом отношение к пенсионным накоплениям меняется: люди начинают лучше понимать значение финансовой подготовки к старости, отмечает Звайгзните.

Опрос провели в октябре 2026 года CBL atklātais pensiju fonds совместно с исследовательским агентством Norstat Latvija. В исследовании участвовали 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

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