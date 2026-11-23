Задержка рейса на несколько часов или внезапная отмена перелета могут дать пассажиру право на компенсацию до 600 евро. Причем сумма выплаты не зависит от стоимости авиабилета: даже за перелет за 50 евро можно получить 250 евро. Но деньги положены не во всех случаях, а право на компенсацию определяется конкретными обстоятельствами происшествия.

В Латвии, как и в других странах Евросоюза, права авиапассажиров защищает Регламент ЕС № 261/2004. Он распространяется на все рейсы, отправляющиеся из аэропортов ЕС, независимо от авиакомпании. Также правила действуют для рейсов из третьих стран в Евросоюз, если перелет выполняет европейский перевозчик. Бюджетные авиакомпании тоже обязаны их соблюдать.

Читайте нас также Google News Facebook

За задержку рейса можно получить до 600 евро

Если самолет прибыл в конечный пункт назначения с опозданием на три часа или больше, пассажир может претендовать на денежную компенсацию. При этом учитывается не время задержки вылета, а фактическое опоздание при прибытии.

Размер выплаты зависит от дальности перелета:

250 евро - за рейсы протяженностью до 1500 километров;

400 евро - за перелеты внутри ЕС на расстояние более 1500 километров, а также за другие рейсы протяженностью от 1500 до 3500 километров;

600 евро - за остальные перелеты на расстояние более 3500 километров.

Для дальних рейсов между Евросоюзом и третьими странами действует отдельное условие. Если самолет прибыл с опозданием от трех до четырех часов, компенсация может составить 300 евро вместо 600.

Что положено при отмене рейса

Если авиакомпания отменила перелет, пассажиру должны предложить два варианта: вернуть деньги за билет или отправиться в пункт назначения другим рейсом. При выборе возврата перевозчик обязан перечислить средства в течение семи дней.

Кроме того, в некоторых случаях можно потребовать компенсацию от 250 до 600 евро. Здесь многое зависит от того, насколько заблаговременно авиакомпания сообщила об отмене.

Если пассажира предупредили минимум за 14 дней до вылета, дополнительная выплата обычно не предусмотрена. Когда сообщение поступило позднее, право на компенсацию может возникнуть, однако есть исключения.

Например, авиакомпания может избежать выплаты, если предложила альтернативный рейс, который отличается от первоначального расписания лишь незначительно и соответствует установленным временным ограничениям. При определенных условиях размер компенсации также могут сократить наполовину, если пассажир прибыл в пункт назначения с небольшим опозданием.

Когда авиакомпания вправе отказать в выплате

Перевозчик не обязан выплачивать компенсацию, если задержка или отмена произошла из-за чрезвычайных обстоятельств, которые невозможно было предотвратить даже при принятии всех разумных мер.

Читайте

К таким ситуациям относятся сильная непогода, закрытие воздушного пространства, угрозы безопасности и ограничения со стороны авиадиспетчерских служб.

Однако технические проблемы с самолетом сами по себе не всегда освобождают авиакомпанию от ответственности. Обычные неисправности, возникающие при эксплуатации и обслуживании воздушного судна, как правило, не относятся к чрезвычайным обстоятельствам. Если перевозчик отказывает в выплате по этой причине, он должен обосновать свое решение.

Питание и гостиница за счет авиакомпании

Даже если пассажиру не положена денежная компенсация, это не означает, что он должен самостоятельно оплачивать все расходы во время ожидания.

В зависимости от продолжительности задержки и дальности перелета авиакомпания обязана предоставить напитки и питание. Для коротких рейсов такое право возникает уже при задержке вылета на два часа.

Если новый рейс назначили на следующий день, перевозчик должен организовать гостиницу и доставку между аэропортом и местом проживания.

Когда авиакомпания не предоставляет такую помощь, пассажир может самостоятельно оплатить необходимые расходы и затем потребовать возмещения. Для этого нужно сохранить чеки и другие подтверждения оплаты.

Есть и еще одно правило: если вылет задерживается минимум на пять часов, пассажир вправе отказаться от поездки и потребовать вернуть стоимость билета.

Как потребовать деньги от авиакомпании

Первый шаг - письменная претензия перевозчику, который выполнял рейс. К обращению желательно приложить билет, посадочный талон, документы, подтверждающие задержку или отмену, а также чеки за дополнительные расходы, если они были.

Для пассажиров в Латвии предусмотрен шестимесячный срок подачи письменной претензии, если происшествие случилось в латвийском аэропорту или рейс выполняла латвийская авиакомпания.

Если перевозчик отказывается платить или оставляет обращение без ответа, можно обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC) либо в соответствующий орган другой страны, где произошло нарушение.

При этом PTAC рассматривает жалобы, но не может вынести обязательное решение о взыскании денег по индивидуальному требованию пассажира. Если договориться с авиакомпанией не удается, спор придется разрешать в суде.

Новые правила начнут действовать в 2027 году

В сентябре 2026 года Евросоюз принял обновленные правила защиты авиапассажиров. Размеры компенсаций останутся прежними: 250, 400 и 600 евро. При этом изменения предусматривают дополнительные требования к авиакомпаниям и процедуре рассмотрения претензий.

Новые положения начнут применяться 23 октября 2027 года. До этой даты пассажиры могут пользоваться действующими правилами Регламента ЕС № 261/2004.