В пятницу в Старой Риге откроется Рождественская ярмарка: расписание и программа

chayka.lv

В пятницу, 27 ноября, на Домской площади откроется рождественская ярмарка в Старой Риге. До 3 января здесь можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников и домашних производителей, попробовать традиционные угощения и посетить праздничные мероприятия. Об этом сообщает агентство LETA.

На ярмарке будут работать 100 торговых мест. Посетители смогут приобрести деревянные изделия и игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, изделия из кожи, плетёные изделия и другие работы латвийских мастеров. В продаже также будут пряники, мёд, традиционные латвийские блюда и разнообразные праздничные напитки.

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Торжественное открытие ярмарки состоится в воскресенье, 29 ноября. В 17:00 начнётся концерт Маркуса Ривы и хора из Талси, а в 19:00 на сцену выйдет оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

По выходным на Домской площади будут выступать музыкальные коллективы, хоры, фольклорные ансамбли, детские вокальные группы.

В выходные и праздничные дни дети смогут встретиться на ярмарке с Дедом Морозом и гномами, принять участие в творческих мастерских, покататься на карусели и пони.

Международная рекламная кампания рождественской ярмарки и зимнего сезона в Риге началась ещё в сентябре. Она проходит в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Великобритании, Испании и Италии - как в традиционных, так и в цифровых СМИ.

До 24 ноября за рождественскую ярмарку в Старой Риге можно проголосовать в рейтинге European Best Destinations.

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Время работы ярмарки

С понедельника по четверг ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, в пятницу - с 11:00 до 23:00. Местные производители продуктов питания и ремесленники по пятницам будут завершать работу в 21:00.

В субботу ярмарка будет работать с 10:00 до 23:00, а торговые места домашних производителей и ремесленников - до 21:00.

В воскресенье посетителей будут ждать с 10:00 до 21:00.

В праздничные дни график будет следующим:

24 декабря - с 11:00 до 20:00;

- с 11:00 до 20:00; 25 декабря - с 11:00 до 23:00, торговые места домашних производителей и ремесленников - до 21:00;

- с 11:00 до 23:00, торговые места домашних производителей и ремесленников - до 21:00; 26 декабря - с 10:00 до 23:00, торговые места домашних производителей и ремесленников - до 21:00;

- с 10:00 до 23:00, торговые места домашних производителей и ремесленников - до 21:00; 31 декабря - с 11:00 до 2:00 ночи 1 января. Домашние производители и ремесленники завершат работу в полночь;

- с 11:00 до 2:00 ночи 1 января. Домашние производители и ремесленники завершат работу в полночь; 1 января - с 12:00 до 23:00, торговые места домашних производителей и ремесленников - до 21:00.

В последний день работы ярмарки, 3 января, посетить её можно будет с 10:00 до 18:00.