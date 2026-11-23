The Economist оценил Биг Мак в Европе, а мы сравнили цены в странах Балтии

Биг Мак в Латвии стоит дешевле, чем в Литве и Эстонии. По данным меню McDonald’s на платформе Wolt, в Риге за этот бургер просят 4,85 евро, тогда как в Вильнюсе его цена составляет 5,75 евро, а в Таллинне - 6,10 евро. Разница между латвийской и эстонской ценой достигает 1,25 евро.

Таким образом, среди трех балтийских столиц самый доступный Биг Мак оказался в Риге. В Таллинне за тот же бургер придется заплатить примерно на 26% больше. Литовская цена занимает промежуточное положение.

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Цены взяты из меню ресторанов McDonald’s в Wolt. Это стоимость при заказе с доставкой, поэтому она может отличаться от цены при покупке непосредственно в ресторане.

Что показывает индекс Биг Мака

Журнал The Economist регулярно публикует индекс Биг Мака - неофициальный способ сравнить покупательную способность валют разных стран. В его основе лежит цена одного и того же бургера McDonald’s, которая сопоставляется с американской стоимостью.

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Согласно июльскому выпуску 2026 года, в еврозоне Биг Мак стоил в среднем 6,19 евро, или 7,08 доллара. Этот показатель относится ко всей еврозоне, а не отдельно к Латвии, Литве или Эстонии.

Индекс помогает оценить, насколько дорого обходятся одинаковые товары в разных странах с учетом валютного курса. Если бургер в пересчете на доллары стоит дороже, чем в США, это может указывать на переоцененность местной валюты. Если дешевле - на ее недооцененность.

Однако индекс Биг Мака не предназначен для точного сравнения стоимости жизни. На цену влияют местные расходы ресторанов, зарплаты, аренда помещений и другие факторы.