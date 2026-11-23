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Начиная со среды, 25 ноября, рижский трамвай №11 вновь будет курсировать по основному маршруту «Улица Аусекля - Межапарк» и вернется к расписанию, которое действовало до введения ограничений из-за ремонтных работ у Национального театра, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Rīgas satiksme Байбу Барташевичу-Фелдмане.

Реконструкция трамвайных путей на перекрестке возле Национального театра еще продолжается, однако дальнейшие работы уже не потребуют ограничивать движение трамваев.

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Во время ремонта на перекрестке заменили трамвайные рельсы и железобетонные плиты, использовавшиеся в покрытии путей. С момента предыдущей реконструкции в 2011 году плиты износились из-за интенсивного движения автомобилей.

Их замена позволила восстановить дорожное покрытие и необходима для безопасного движения как трамваев, так и автомобилей.

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Работы проводились поэтапно: сначала ремонтировали часть проезжей части в направлении от центра, затем - в сторону центра. Чтобы сохранить трамвайное сообщение во время строительства, трамваи обоих направлений поочередно использовали один путь.

Для уменьшения интенсивности движения трамваев на этом участке маршрут №11 на время ремонта был сокращен.

До 24 ноября включительно трамваи из Межапарка будут следовать до остановки «Aspazijas bulvāris», а затем - до временной конечной остановки «Stacijas laukums» на разворотном кольце на улице Радио.