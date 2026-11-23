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В рекламном ролике девушка представляет так называемый «зимний комплект» и уверяет, что его могут получить клиенты Depo. Видео создано с помощью искусственного интеллекта. Пока подделку можно распознать по неестественным движениям и другим визуальным ошибкам, однако Элвис советует не полагаться только на этот признак: качество ИИ-видео постоянно растет, и отличить фальшивку от настоящей рекламы становится все сложнее.

В данном случае более надежная подсказка - адрес сайта, на который ведет объявление. Пользователей перенаправляют на winterphoto.homes. «Этот домен Depo не принадлежит», - поясняет блогер.

Как работает мошенническая схема

Элвис решил пройти весь путь, который предлагают потенциальным жертвам. Сначала на сайте нужно нажать кнопку «Получить комплект» (saņemt komplektu), после чего ответить на несколько вопросов о своих покупательских привычках. Затем появляется несколько коробок с подарками. Пользователю предлагают выбрать одну из них, чтобы якобы получить приз.

Блогер с иронией демонстрирует, как устроен этот этап:

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«Первая коробка, конечно, мимо - какой сюрприз… Как обычно, во второй - есть! Мы получили комплект от Depo».

После виртуального выигрыша сайт просит заполнить личные данные и оплатить доставку или получение подарка. Сумма небольшая - 2,35 евро. Именно на этом этапе многие могут решить, что рискуют совсем незначительными деньгами.

Однако, по словам Элвиса, настоящая цель мошенников вовсе не эти несколько евро. После ввода банковских данных они пытаются подключить к карте платную подписку, которая может обходиться гораздо дороже.

Вместо подарка - регулярные списания с карты

Блогер подтвердил платеж в банковском приложении, но операция не прошла. Вскоре он получил уведомление от банка о том, что с его карты не удалось списать абонентскую плату.

Это и раскрыло настоящую схему. «Ясно, в чём ловушка! Они хотели на мою карту оформить подписку, скорее всего, тянуть с моего счёта раз в две недели каких-нибудь 50 евро, вот и мошенничество - а не эти 2,30», - предполагает эксперт.

Поэтому даже небольшие платежи на незнакомых сайтах могут обернуться регулярными потерями. Если реклама обещает подарок от известного магазина, проверяйте адрес сайта и не вводите данные банковской карты на сторонних ресурсах, даже если за получение приза просят всего пару евро.