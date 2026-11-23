Латвия требует от Еврокомиссии пересмотреть оценку миграционной ситуации и признать, что страна испытывает серьезное давление на внешней границе Евросоюза. Министр внутренних дел Янис Домбрава настаивает: Рига не должна ни принимать мигрантов из других государств ЕС, ни перечислять деньги в общий резерв солидарности. Вместо этого страна предлагает помогать другим государствам специалистами, опытом пограничников и техническими средствами.

Поводом для нового обращения стало решение Еврокомиссии от 6 ноября. В документе, посвященном миграционной ситуации на 2027 год, Латвию вновь отнесли к группе стран, которым угрожает миграционное давление. Министерство внутренних дел считает такую оценку несправедливой.

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Латвия требует учитывать предотвращенные попытки пересечения границы

Главная претензия латвийской стороны связана с методикой подсчета миграционной нагрузки. До сих пор Еврокомиссия не включала в количественные оценки число попыток незаконного пересечения внешней границы ЕС, которые удалось предотвратить. Получается, что работа пограничников фактически уменьшает показатели давления на страну в официальной статистике.

«Латвийские пограничники ежедневно предотвращают попытки незаконного проникновения в Латвию и Европейский союз. Это существенный вклад в общий миграционный контроль ЕС, который требует от Латвии значительных ресурсов. До сих пор складывалась парадоксальная ситуация - чем лучше мы охраняем границу и чем больше попыток незаконного въезда предотвращаем, тем меньше это давление отражается в расчетах миграционной нагрузки. Вместе с соседними странами мы добились от Европейской комиссии обязательства изменить этот подход. Теперь мы требуем, чтобы ситуацию в Латвии справедливо оценили уже в нынешнем цикле, а не только через год», - подчеркнул Домбрава.

Масштаб нагрузки подтверждают данные Государственной пограничной охраны. С начала 2026 года по 12 ноября латвийские пограничники предотвратили 12 922 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью.

В обращении к Еврокомиссии министр также просит учитывать использование миграции как инструмента давления на Латвию и другие страны ЕС, расходы на охрану внешней границы и нагрузку на государственные службы из-за приема украинских мирных жителей.

Еврокомиссия обещала изменить методику, но только с 2028 года

Латвия уже добилась определенных уступок от Брюсселя. В сентябре министры внутренних дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии направили совместное обращение, в котором потребовали изменить подход к оценке миграционного давления.

6 октября Еврокомиссия письменно подтвердила, что при подготовке оценки за 2028 год начнет учитывать количество предотвращенных попыток незаконного пересечения внешних границ ЕС. Единую методику сбора этих сведений разработало агентство Frontex.

Однако Ригу такой ответ не устраивает полностью. Латвия настаивает, что новые принципы должны применить уже при оценке на 2027 год, а не откладывать их еще на год.

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Домбрава поднимал этот вопрос на встречах с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, а также на совещаниях министров внутренних дел стран Евросоюза. Латвийские ведомства регулярно передают Брюсселю сведения о ситуации на границе, в том числе данные о предотвращенных попытках незаконного въезда.

Почему Латвия отказывается от мигрантов и денежных взносов

Отдельный спор касается европейского механизма солидарности. Он предусматривает поддержку стран, испытывающих повышенную миграционную нагрузку. Помощь может предоставляться в разных формах, включая переселение мигрантов, финансовые взносы или направление специалистов и оборудования.

Латвия не согласна ни на один из первых двух вариантов. Вместо приема мигрантов и денежных перечислений Рига предлагает направлять собственных экспертов, пограничников и технические средства в государства, которым необходима поддержка.

«Наша позиция остается неизменной - мы не согласны ни на перемещение мигрантов в Латвию, ни на финансовые взносы. Мы предлагаем то, что умеем лучше всего, - опыт пограничников, экспертов и технику. Поэтому мы ведем переговоры с Италией и другими странами, которым полагается поддержка других государств ЕС для снижения миграционного давления, чтобы они запрашивали и использовали такую помощь», - заявил Домбрава.

В сентябре министр начал переговоры с итальянским коллегой о сотрудничестве при распределении помощи в рамках европейского резерва солидарности.

Почему переговоры с Италией имеют значение

У позиции Латвии есть практическая сторона. Согласно правилам ЕС, альтернативная помощь предоставляется только по запросу государства, которому она необходима. Если такая страна не обращается за поддержкой, предусмотренный для нее вклад может быть преобразован в финансовый взнос.

Поэтому Риге недостаточно просто отказаться от перечисления денег. Нужно договориться с другими государствами ЕС, чтобы они действительно запрашивали латвийскую помощь специалистами и оборудованием.

«Наша цель - добиться освобождения от взноса в резерв солидарности, поскольку необходимо справедливо оценивать нагрузку, которую несет государство, годами противостоящее использованию миграции Россией и Беларусью в качестве инструмента давления. Охрана границы - это реальный вклад в общую безопасность, и он должен отражаться в принимаемых решениях», - подчеркнул Домбрава.

Окончательное решение о размере резерва солидарности на 2027 год и обязательствах стран примет Совет Европейского союза. Для этого потребуется квалифицированное большинство голосов. Возможность сократить взнос отдельного государства также будет рассматриваться Советом ЕС на основании оценки Еврокомиссии.

Как вы считаете, должна ли Латвия участвовать в европейском механизме распределения мигрантов? Нет, мы и так несем большую нагрузку на охрану границы

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