Эвика Силиня получила новую должность в Сейме: она возглавит комиссию по демографии

LSM

Бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство») избрана председателем комиссии Сейма по устойчивому развитию и демографическим вопросам. Об этом сообщает агентство LETA.

Заместителем председателя комиссии избран Угис Митревиц (Национальное объединение), секретарём - Марис Озолиньш («Объединённый список»).

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Вступая в должность, Силиня подчеркнула, что стратегическое развитие государства, крупные инвестиции, конкурентоспособность и искусственный интеллект - это те важные вопросы, которыми займётся комиссия. В повестке останется и демографическая проблематика.

«Без улучшения демографической ситуации и укрепления человеческого капитала стратегическое развитие государства невозможно», - отметила Силиня.

По её словам, Латвия должна не только сохранять конкурентоспособность и развиваться, но и создавать для людей возможности и перспективы, чтобы они могли уверенно строить своё будущее в стране.

На следующем заседании комиссии планируется обсудить с депутатами круг вопросов, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Силиня была депутатом 14-го Сейма. Она работала в комиссиях по европейским делам, бюджету и финансам (налогам), а также по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

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В состав новой комиссии вошли 16 депутатов от шести парламентских фракций. Коалиция и оппозиция получили в ней по восемь голосов.

От «Объединённого списка» в комиссии будут работать Валтерс Болиевицс, Марис Дадзис, Марис Озолиньш, Мартиньш Присис, Раймонд Вейонис, Янис Уртанс и Луизе Утане. Национальное объединение будет представлять Угис Митревиц.

От партии «Латвия на первом месте» в комиссию вошли Александр Барташевич, Айварс Крапс и Дана Шлесере, от «Прогрессивных» - Мартиньш Хирш и Майрита Люсе. Фракцию «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» представят Инна Дьери и Юлия Сохина, а «Новое Единство» - Эвика Силиня.

Кандидатуру Силини на пост председателя выдвинул Митревиц. Дьери предложила на эту должность Юлию Сохину. В итоге за Силиню проголосовали 11 депутатов. Против выступили представители партии «Латвия на первом месте» Крапс, Шлесере и Барташевич, а также депутаты фракции «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», поддержавшие кандидатуру Сохиной.

Комиссия по устойчивому развитию и демографическим вопросам следит за реализацией Национального плана развития и Стратегии устойчивого развития Латвии до 2030 года, а также контролирует пересмотр этих документов.

В её компетенцию также входят подготовка заключений и предложений, участие в разработке других стратегических и межотраслевых документов планирования, а также вопросы демографии, сообщили в пресс-службе Сейма.