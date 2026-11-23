Рождество все ближе: в субботу на Ратушной площади торжественно зажгут елку

В Ригу приходит время рождественских огней, ярмарок и ожидания праздника. Уже в ближайшие выходные в столице засияют нарядные елки, на Домской площади откроется традиционная рождественская ярмарка, а жителей и гостей города ждут концерты, представления и другие праздничные мероприятия.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижское самоуправление, в субботу, 28 ноября, в 17:00 на Ратушной площади состоится торжественное зажжение главной рождественской елки столицы.

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Праздничную церемонию откроет представление «Хранители зимнего света». После него мэр Риги Виестур Клейнбергс вместе с участниками представления зажжет огни на елке, дав символический старт рождественскому сезону.

Но праздничное настроение появится в Старой Риге еще раньше. Уже в пятницу, 27 ноября, на Домской площади засияет рождественская елка и откроется традиционная рождественская ярмарка - одно из самых любимых зимних мест встречи рижан и гостей столицы.

Первый адвент в Риге обещает быть насыщенным. В культурном центре Iļģuciems состоится шествие гномов и откроется мастерская по изготовлению масок.

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Праздничные огни зажгутся и на елке в парке дворца культуры Ziemeļblāzma.

Любителей музыки ждут концерты в церкви Лютера в Торнякалнсе, церкви Святого Иоанна и центре культуры и народного искусства «Малая гильдия».

Вход на все перечисленные мероприятия бесплатный.

Так что уже в эти выходные можно будет отправиться на прогулку по праздничной Риге, полюбоваться первыми рождественскими огнями и почувствовать, что самое волшебное время года совсем близко.