В Риге строят больничный корпус для лечения легочных и инфекционных заболеваний

На территории Рижской Восточной клинической университетской больницы продолжается строительство нового корпуса, предназначенного для лечения легочных и инфекционных заболеваний. В нем оборудуют специальные палаты для пациентов с особо опасными инфекциями, включая лихорадку Эбола, холеру и чуму.

Как сообщает Восточная больница, здание возводят на улице Гипократа, рядом со стационаром «Гайльэзерс». Строители уже завершили конструкции двух этажей и приступили к третьему. Всего в корпусе будет четыре этажа.

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Особое внимание при проектировании уделили защите от распространения инфекций. В здании предусмотрены отдельные маршруты для инфекционных пациентов, чтобы они не пересекались с другими больными, посетителями и персоналом.

Система вентиляции позволит контролировать движение воздуха и предотвращать его неконтролируемое распространение из потенциально зараженных помещений. Это особенно важно при лечении туберкулеза и инфекций, устойчивых к нескольким лекарственным препаратам.

Для пациентов с особо опасными заболеваниями оборудуют три изоляционные палаты. Каждая получит автономную вентиляцию и отдельную систему сбора сточных вод. Таким образом, стоки из помещений повышенного риска не будут смешиваться с остальными.

В корпусе также появятся палаты для пациентов, которым необходимо усиленное медицинское наблюдение.

Новый корпус рассчитан на 180 пациентов. Их разместят в одноместных и двухместных палатах

Общая площадь четырехэтажного здания составит около 22 тысяч квадратных метров.

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Сюда постепенно переведут подразделения Центра туберкулеза и легочных заболеваний, который сейчас работает в помещениях, используемых с 1971 года.

Само здание проектируют с учетом современных требований к энергоэффективности. При строительстве используют изготовленные в Латвии железобетонные панели, в которые еще на заводе устанавливают окна, теплоизоляцию и автоматические наружные жалюзи.

Управлять жалюзи будет специальная метеостанция. Система сможет учитывать температуру воздуха, солнечное освещение, осадки и силу ветра, помогая поддерживать комфортный микроклимат и экономить энергию.

Новый корпус соединят переходом со стационаром «Гайльэзерс».

Кроме того, для пациентов, которым приходится подолгу находиться в больнице, на крыше оборудуют сад с террасой

Строительство ведет компания UPB. Общая стоимость договора на проектирование, строительство и авторский надзор составляет 84,7 млн евро с НДС. Финансирование обеспечивается в том числе за счет европейских фондов.

Завершить строительство планируется в 2028 году.