Рижский зоопарк предлагает жителям Латвии необычный способ поддержать животных - стать крестным родителем одного из его обитателей. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя отдела по работе с посетителями зоопарка Роберту Трейю, в рамках специальной акции получить такой статус можно по сниженной цене.

В этом году акция под названием «Черно-белая пятница» объединила представителей 19 видов животных, в окраске которых присутствуют черный, белый или оба цвета.

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Среди тех, кто ждет своих крестных родителей, - любимцы посетителей кошачьи лемуры, полосатые зебры Греви, белые совы и индийские дикобразы. В акции также участвуют черные и белые аисты, андские кондоры и другие обитатели зоопарка.

Стать крестным родителем животного можно, приобретя годовой абонемент в зоопарк

Участник программы получает персональный сертификат, подтверждающий его особый статус.

Предусмотрены три варианта участия - для детей, взрослых и семей. Кроме того, крестное родительство можно оформить в подарок близкому человеку.

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Собранные средства направляются на повседневный уход за животными, обеспечение их кормом, благоустройство вольеров и работу по сохранению редких видов.

Таким образом, крестное родительство - это не только символическая связь с выбранным животным, но и реальная помощь зоопарку в заботе о его обитателях.

Стать крестным родителем очень просто. Сначала надо ознакомиться с программой крестных родителей Рижского зоопарка на сайте, выбрать одного из животных, участвующих в акции «Черно-белая пятница», и наиболее подходящий для вас уровень статуса крестного родителя - для ребенка, взрослого или семьи.

Когда выбор сделан, заполнить анкету, указав выбранное животное, уровень статуса крестного родителя и необходимую информацию для оформления персонализированного сертификата и годового абонемента. После заполнения анкеты произвести оплату на указанный банковский счет.

Специальное предложение действует до 23 ноября. Сегодня можно успеть поучаствовать в акции.