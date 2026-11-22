Сегодня в Риге пустят дополнительный транспорт к кладбищам: полный список маршрутов и время движения

В воскресенье, 22 ноября, в Латвии отмечают День поминовения усопших (Mirušo piemiņas diena). В связи с этим Rīgas satiksme организует дополнительные рейсы автобусов и трамваев, а на ряде маршрутов будут курсировать транспортные средства повышенной вместимости.

Сегодня многие рижане отправятся на кладбища, чтобы навестить могилы близких, возложить цветы и зажечь свечи в память об ушедших. Для удобства пассажиров общественный транспорт будет усилен преимущественно в дневные часы, сообщает LETA со ссылкой на Rīgas satiksme.

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Дополнительные автобусные рейсы

Маршрут Время дополнительных рейсов № 11 10:00–16:00 № 36 8:50–17:30 № 39 9:20–16:10 № 48 10:00–17:50

Особенно важно обратить внимание на автобус № 11: с 8:00 до 17:00 все автобусы этого маршрута в обоих направлениях будут заезжать к Яунциемскому кладбищу (Jaunciema kapi).

На автобусных маршрутах № 9, 12, 29 и 56 будут использоваться автобусы повышенной вместимости.

Трамвай № 11: каждые 8–9 минут

С 10:00 до 17:00 на трамвайном маршруте № 11, ведущем в Межапарк, будут организованы дополнительные рейсы. Интервал движения составит примерно 8–9 минут.

Однако пассажирам необходимо учитывать ремонтные работы в районе Латвийского национального театра.

Трамвай № 11 по-прежнему не курсирует до конечной остановки Ausekļa iela. Из Межапарка он следует до остановки Aspazijas bulvāris, затем - до конечной остановки Stacijas laukums, разворачивается по кольцу на улице Радио и отправляется обратно в Межапарк.

Пассажиры, которым необходимо добраться до улицы Аусекля, могут пересесть на трамваи № 5, 7 или 8.

К Зиепниеккалнскому кладбищу - на троллейбусе № 19

Сегодня на маршруте троллейбуса № 19 будут курсировать машины повышенной вместимости. Кроме того, в дневное время все рейсы будут проходить через остановку Dzintars, расположенную у Зиепниеккалнского кладбища (Ziepniekkalna kapi).

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Из Петерсалы - с 9:25 до 15:28.

Из Зиепниеккалнса - с 10:07 до 15:28.

Интервал движения - примерно 20 минут в каждом направлении.

Тем, кто собирается посетить кладбище во второй половине дня, стоит заранее спланировать и обратную поездку: после указанного времени специальная схема движения действовать не будет.

Где проверить расписание транспорта

Перед выходом из дома рекомендуется уточнить время отправления транспорта от своей остановки. Актуальное расписание и схемы маршрутов доступны на сайте Rīgas satiksme.

Информация обо всех дополнительных рейсах также опубликована на официальном сайте Рижского самоуправления.

Почему сегодня посещают кладбища

День поминовения усопших, или Воскресенье вечности (Mūžības svētdiena), - традиция Евангелическо-лютеранской церкви Латвии.

В этот день на кладбищах зажигают свечи в память о близких, а в лютеранских храмах проходят поминальные богослужения.

День поминовения усопших завершает церковный год. Уже через неделю, 29 ноября, наступит первое воскресенье Адвента и начнётся период подготовки к Рождеству.