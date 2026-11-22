В понедельник, 23 ноября, в Латвии ожидаются дожди и мокрый снег. Из-за осадков дороги будут скользкими, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник небо будет преимущественно облачным. Прояснения возможны лишь местами на западе страны. Во многих районах временами ожидаются дожди и мокрый снег, на востоке - также снег. Местами там образуется снежный покров толщиной 1–2 сантиметра.

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Из-за снега дороги будут скользкими. Ветер будет слабым, северного направления. В отдельных районах возможен туман, который временами ухудшит видимость. Температура воздуха опустится до −2…+3 градусов.

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В Риге ночь также будет облачной, временами ожидаются дождь и мокрый снег. При слабом ветре температура воздуха составит 0…+1 градус.

В начале новой рабочей недели небо по всей стране будет преимущественно облачным. Осадки пройдут практически во всех регионах, главным образом в виде мокрого снега и снега. На побережье и в западных районах, где воздух будет теплее, преимущественно ожидаются дожди и мокрый снег.

Днём температура воздуха не превысит +4 градусов. Такая же погода ожидается и в столице.