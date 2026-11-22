На портале общественных инициатив ManaBalss.lv начался сбор подписей за введение обязательного указания калорийности и пищевой ценности блюд в крупных сетях общественного питания и ресторанах Латвии. Об этом сообщает агентство LETA.

Автор инициативы Дмитрий Корешков предлагает внести изменения в Закон о надзоре за оборотом продовольствия, обязав крупные предприятия общественного питания и ресторанные сети указывать энергетическую ценность стандартных основных блюд в килокалориях. Эта информация должна размещаться в меню, на цифровых информационных стендах и в приложениях для заказа еды.

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Кроме того, по запросу клиента или в цифровых меню предлагается предоставлять сведения о содержании основных питательных веществ - белков, углеводов и жиров.

Требование предлагается распространить на предприятия общественного питания и ресторанные сети, работающие по единой модели и имеющие определенное количество заведений в Латвии - например, от 15 до 20 филиалов. Небольшие кафе, местные семейные рестораны и столовые с меняющимся ежедневным меню под новые правила не подпадут. Таким образом автор инициативы предлагает не создавать дополнительную административную нагрузку для малого бизнеса.

Корешков отмечает, что все больше жителей Латвии регулярно питаются вне дома, однако в крупных ресторанных сетях потребителям не хватает информации о пищевой ценности блюд.

Он напоминает, что законодательство Евросоюза обязывает указывать пищевую ценность на упаковках расфасованных продуктов, тогда как для предприятий общественного питания общего требования раскрывать калорийность и пищевую ценность приготовленных блюд нет.

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В обоснование инициативы Корешков приводит данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Согласно им, в 2022 году 52% смертей в Латвии были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, данные SPKC за 2015–2022 годы показывают, что около 59% жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением.

В качестве примера автор инициативы приводит США, где рестораны и сети общественного питания, имеющие не менее 20 заведений, обязаны указывать калорийность блюд. В Англии аналогичное требование действует с 2022 года в отношении крупных предприятий общественного питания, в которых работают не менее 250 человек.

По мнению Корешкова, крупным сетям, где рецепты и размеры порций уже стандартизированы, будет сравнительно несложно рассчитать пищевую ценность блюд и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Хотя на начальном этапе это потребует определенных трудовых и финансовых затрат, технически такая задача вполне выполнима.

Автор инициативы считает, что новые правила помогут жителям принимать более осознанные решения о питании. Такая информация будет особенно полезна людям с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто хочет снизить вес: она позволит точнее учитывать потребляемые питательные вещества и планировать рацион.

Кроме того, публикация информации о пищевой ценности блюд в долгосрочной перспективе может способствовать формированию более здоровых пищевых привычек, снижению распространенности хронических заболеваний и уменьшению нагрузки на систему здравоохранения.

По мнению инициатора, новые требования также могут побудить крупные сети пересмотреть рецепты и предлагать посетителям более сбалансированные блюда с более высокой питательной ценностью.