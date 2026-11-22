100 евро сейчас или прибавка к пенсии? Половина жителей Латвии сделала свой выбор

Что лучше - получать на 100 евро больше каждый месяц или откладывать эту сумму на будущую пенсию? Перед таким выбором поставили жителей Латвии в ходе нового опроса. Оказалось, что для половины участников исследования дополнительные деньги сегодня важнее накоплений на старость.

Согласно опросу, проведённому пенсионным фондом CBL atklātais pensiju fonds, дочерней компанией банка Citadele, 50% жителей Латвии предпочли бы прибавку к зарплате в размере 100 евро после уплаты налогов, если бы работодатель предложил им такую альтернативу взносу в третий пенсионный уровень.

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При этом 37% опрошенных выбрали бы перечисление тех же 100 евро на пенсионные накопления, а ещё 13% затруднились с ответом.

Молодёжь предпочитает деньги здесь и сейчас

Особенно заметно различаются предпочтения людей разных возрастов.

Среди молодых жителей Латвии от 18 до 29 лет почти две трети - 63% - выбрали бы дополнительные 100 евро к зарплате. И лишь 27% предпочли бы направить эти деньги на будущую пенсию.

По мнению председателя правления CBL atklātais pensiju fonds Агнесе Звайгзните, это вполне объяснимо: когда до пенсии остаётся несколько десятилетий, финансовые потребности сегодняшнего дня кажутся гораздо более важными.

С возрастом отношение к накоплениям меняется.

Среди жителей в возрасте от 50 до 65 лет уже 40% предпочли бы, чтобы работодатель перечислял дополнительные деньги в пенсионный фонд. Примерно столько же выбрали бы прибавку к зарплате.

Таким образом, чем ближе пенсионный возраст, тем больше людей начинают задумываться о том, на какие средства им предстоит жить после завершения трудовой деятельности.

В Риге прибавку к зарплате выбирают чаще

Интересно, что отношение к деньгам различается и в зависимости от региона.

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В Риге 59% опрошенных предпочли бы получать дополнительные 100 евро сразу, а 34% выбрали бы пенсионные накопления.

Лишь 7% столичных жителей не смогли определиться с ответом.

В Курземе и Видземе сомневающихся оказалось заметно больше - почти каждый пятый участник опроса не знал, какой вариант предпочтительнее. Относительно высокая доля неопределившихся отмечена и в Латгалии.

Почему выбор не так прост

На первый взгляд дополнительные 100 евро к зарплате выглядят привлекательнее: эти деньги можно сразу потратить на продукты, коммунальные счета, лекарства или другие повседневные нужды.

Однако взносы в третий пенсионный уровень работают иначе. Они формируют личные долгосрочные накопления, которые инвестируются в соответствии с выбранным пенсионным планом. Со временем сумма может увеличиваться за счёт инвестиционного дохода, хотя доходность не гарантирована.

При этом важно понимать, что 100 евро прибавки к зарплате после налогов и 100 евро пенсионного взноса - не полностью равнозначные варианты с точки зрения налогов и доступности денег. Зарплатой можно распоряжаться сразу, тогда как средства третьего пенсионного уровня, как правило, становятся доступны с 55 лет.

Поэтому выбор зависит не только от возраста, но и от финансового положения семьи, наличия сбережений и уверенности в завтрашнем дне.

Что показало исследование

Как отмечает Агнесе Звайгзните, хотя вопросы пенсионного обеспечения важны для жителей Латвии, повседневные финансовые потребности нередко оказываются приоритетнее долгосрочных накоплений.

Вместе с тем результаты исследования показывают, что с возрастом понимание необходимости финансовой подготовки к пенсии заметно возрастает.

Опрос проводился в октябре 2026 года пенсионным фондом CBL atklātais pensiju fonds совместно с исследовательским агентством Norstat Latvija. В нём приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

А что выбрали бы вы? Работодатель предлагает вам дополнительные 100 евро в месяц. Какой вариант предпочтительнее? 100 евро к зарплате сейчас

100 евро на пенсионные накопления

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