Об этом Годманис рассказал в эфире программы «Неделя. Post scriptum» на TV24. Он напомнил, что заморозка зарплат и их сокращение - совершенно разные меры.

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«Я бы пошел на сокращение зарплат правительству и самому себе. Кулбергс сказал - заморозить. Да, но это не то же самое, что сократить», - заявил бывший глава правительства, руководивший страной в 1990–1993 и 2007–2009 годах.

При этом Годманис не стал поддерживать критику Кулбергса из-за его высказываний об экономии на пенсиях по инвалидности. По мнению экс-премьера, слова нынешнего главы правительства вырвали из контекста.

Если переговоры с отраслями не дадут результата

Годманис также прокомментировал поручение Кулбергса, согласно которому министры и представители государственного управления должны за 30 дней встретиться с представителями разных отраслей. Власти рассчитывают таким образом выявить лишнюю бюрократию и найти возможности для сокращения расходов.

Однако бывший премьер сомневается, что переговоры пройдут без разногласий. Представители отраслей вряд ли согласятся со всеми предложениями правительства.

«Нельзя сказать, что все эти переговоры с отраслями за 30 дней закончатся положительно и все согласятся. Тогда возникает вопрос: что делать дальше, если не согласятся?» - рассуждает Годманис.

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Если договориться не получится, властям придется искать другие способы экономии. Среди возможных решений он назвал замораживание зарплат и сокращение числа государственных должностей. По оценке Годманиса, уменьшение штатов может оказаться менее болезненным вариантом, чем некоторые другие меры.

Почему Кулбергсу стоит работать с проверенной командой

Отдельно Годманис высказался о кадровой политике нового премьера. Его спросили, может ли профессиональная модель правительства, которую сам политик использовал в начале 1990-х годов, помочь нынешнему кабинету министров.

«Это покажет время», - ответил бывший премьер.

При этом он не согласился с претензиями к Кулбергсу из-за приглашения в правительство людей, с которыми тот уже знаком. Годманис считает, что премьеру нужна команда, члены которой доверяют друг другу. Особенно если речь идет о сложной работе, связанной с непопулярными решениями.

«А как иначе? Если ты идешь на такую должность и действительно хочешь что-то сделать, а это вовсе не сладкая работа, нужно брать людей, которым ты доверяешь и которые доверяют тебе», - объяснил он.

Годманис также обратил внимание на принцип персональной ответственности министров. В нынешней модели правительства каждый министр отвечает за собственную работу и не должен перекладывать последствия своих ошибок на всю партию или главу кабинета.

«В этом правительстве министр понимает, что он не потянет за собой в яму премьер-министра, если сам не сможет выполнять свои обязанности. Это очень важно», - подчеркнул бывший премьер.