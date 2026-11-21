В Риге сократилось число квартир на продажу: в каких микрорайонах выбор самый большой

LSM

В октябре 2026 года количество квартир, выставленных на продажу в Риге, уменьшилось на 1% по сравнению с сентябрем. В крупнейших микрорайонах столицы снижение составило 2%. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на обзор рынка серийных квартир компании Arco Real Estate.

По сравнению с октябрем прошлого года предложение квартир в Риге сократилось на 2%, а в крупнейших микрорайонах - на 6%.

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В Arco Real Estate отмечают, что сокращение количества предложений наблюдалось и в октябре 2025 года, однако тогда оно было более значительным.

В октябре этого года в крупнейших микрорайонах Риги на продажу предлагалось 1157 квартир.

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Больше всего предложений по-прежнему было в Агенскалнсе - 155 квартир, меньше всего - в Болдерае, где продавалась 21 квартира.

В разных микрорайонах динамика предложения отличалась. В октябре число выставленных на продажу квартир увеличилось в одних районах и сократилось в других. Самый заметный рост зафиксирован в Ильгюциемсе - на 12%, а наиболее существенное снижение - в Межциемсе, на 18%.

Если учитывать количество предложений относительно численности населения микрорайонов, то есть в пересчете на жителей, наибольший выбор квартир также был в Агенскалнсе, а наименьший - в Болдерае.