В Резекне высадят сотни деревьев и тысячи кустарников: на проект выделили почти миллион евро

Весной 2027 года в Резекне стартует масштабный проект по озеленению четырех городских территорий общей площадью более 11,6 гектара. В городе высадят сотни деревьев, тысячи кустарников и многолетних цветов, создадут цветочные луга. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Резекненское самоуправление.

В рамках проекта планируется высадить 385 деревьев, 16 960 лиственных кустарников и 7368 многолетних растений. Кроме того, в городе создадут цветочные луга общей площадью 10 720 квадратных метров и дождевой сад площадью 354 квадратных метра.

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По результатам конкурса подрядчиком выбрано предприятие SIA Labie koki. Стоимость заключенного с ним договора составляет 759 537 евро.

Цель проекта - улучшить качество воздуха, уменьшить перегрев городской среды в летний период и увеличить разнообразие зеленых насаждений.

Самые масштабные работы по озеленению проведут на аллее Атбривошанас вдоль железной дороги.

Там же обустроят цветочные луга площадью почти один гектар и пешеходные дорожки с водопроницаемым покрытием из минеральных материалов.

На улице Маскавас существующие зеленые насаждения дополнят деревьями разных видов, кустарниками и многолетними растениями. Здесь планируют высадить красные клены, конские каштаны, грабы и рябины. В местах, где подземные инженерные коммуникации не позволяют сажать деревья, появятся клумбы с многолетними растениями.

Кроме того, специалисты займутся уходом за кронами уже растущих деревьев.

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В районе дома на улице Дарзу, 39а, благоустроят внутренние дворы. Вместо стихийно протоптанных тропинок проложат пешеходные дорожки с бетонным мощением. Территорию украсят новые деревья и кустарники, в том числе крупномерные серебристые клены и черные сосны. Также установят скамейки и урны.

На берегу реки Резекне дополнят существующие насаждения и создадут более разнообразную природную среду. В низинных местах обустроят дождевой сад с влаголюбивыми растениями. Он будет естественным образом собирать дождевую воду и способствовать ее впитыванию в почву, а также поддерживать биологическое разнообразие.

Возле пешеходного моста обновят и улучшат покрытие дорожки.

В самоуправлении подчеркивают, что особое внимание уделят приживаемости новых растений и уходу за ними. Для этого предусмотрено использование специальных систем укрепления деревьев, полива и аэрации почвы.

Сколько стоит проект

Проект «Развитие зеленой инфраструктуры для улучшения качества воздуха в городе Резекне» реализуется при поддержке Европейского фонда регионального развития.

Общая сумма расходов, признанных допустимыми для финансирования, составляет 994 286 евро. Из них 845 143 евро выделит европейский фонд, а 149 143 евро составит софинансирование Резекненского самоуправления.