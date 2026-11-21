Тарифы на отопление в Риге смогут менять каждый месяц: что это означает для жителей

Компания Rīgas siltums получила разрешение пересматривать тарифы на теплоэнергию ежемесячно, а не раз в четыре месяца, как прежде. Такое решение приняла Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ), сообщает агентство LETA.

Новый порядок позволит предприятию быстрее реагировать на изменение цен на энергоресурсы, прежде всего природный газ и древесную щепу, от которых зависит стоимость производства тепла.

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При этом разрешение не означает, что тарифы будут меняться каждый месяц или обязательно повышаться. Пересмотр будет зависеть от фактических изменений затрат предприятия.

Как пояснила председатель совета КРОУ Алда Озола, тариф должен максимально точно отражать реальные расходы на теплоснабжение. Если энергоресурсы дешевеют, снижение цен должно быстрее отражаться и в счетах потребителей.

Более частый пересмотр тарифов также поможет избежать резких скачков стоимости отопления, когда накопившиеся за длительное время расходы приводят к значительному повышению тарифа в следующем отопительном сезоне.

Помимо изменения цен на топливо и закупаемую теплоэнергию, Rīgas siltums теперь сможет учитывать при пересмотре тарифов изменение акцизного налога на топливо и стоимости закупаемой электроэнергии.

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Все новые тарифы должны рассчитываться в соответствии с методикой, утвержденной регулятором.

С 1 декабря отопление подорожает на 19%

Между тем уже с 1 декабря в Риге запланировано существенное повышение стоимости теплоэнергии.

Тариф Rīgas siltums увеличится на 19% - с нынешних 80,96 до 96,33 евро за мегаватт-час без НДС.

Повышение связано с изменением цен на энергоресурсы и ожидаемыми изменениями ставок акцизного налога.

Таким образом, с декабря жители Риги столкнутся с более высокой стоимостью теплоэнергии, однако в дальнейшем тариф сможет оперативнее реагировать как на повышение, так и на снижение затрат предприятия.