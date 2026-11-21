Социал-демократическая партия «Согласие» прекращает своё существование. Такое решение приняли делегаты чрезвычайного съезда: 65 человек проголосовали за самороспуск, восемь выступили против, ещё шестеро воздержались. Об итогах съезда сообщил член партии Александр Васильев на своей странице в Facebook.

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По его словам, съезд прошёл в заполненном зале АТТА центра в Риге. На встречу приехали сторонники не только из столицы, но и из других регионов Латвии, в том числе из Латгалии. Несмотря на непростое решение, атмосфера не напоминала похороны политической организации. Участники говорили о сожалении по поводу её ухода, но одновременно обсуждали возможность продолжить работу ради социал-демократических идей уже в других политических проектах.

Как написал Васильев, перед принятием решения руководство партии рассчиталось с долгами и собрало сторонников, чтобы открыто обсудить дальнейшую судьбу организации. Он также отметил, что политическая ниша социал-демократии в Латвии остаётся свободной.

Самороспуск завершает историю партии, которая в течение нескольких лет была одной из главных политических сил страны. «Согласие» трижды подряд занимало первое место на выборах в Сейм, однако так и не смогло войти в правящую коалицию.

Партия в её нынешнем виде появилась в 2009 году на базе нескольких политических организаций. Её предшественником стало объединение «Центр согласия», созданное в 2005 году. Одной из главных фигур проекта был Нил Ушаков.

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На выборах в Сейм 2011 года «Центр согласия» получил 28,36% голосов и 31 депутатский мандат. В 2014 году «Согласие» самостоятельно набрало 23% и получило 24 места в парламенте. Ещё через четыре года партия вновь стала первой, заручившись поддержкой 19,8% избирателей и получив 23 мандата.

Однако парламентские победы не помогли ей прийти к власти. Другие политические силы не соглашались формировать с «Согласием» правящую коалицию, поэтому партия оставалась в оппозиции.

Гораздо успешнее складывались её дела в Риге. С 2009 года «Согласие» занимало ведущие позиции в столичном самоуправлении, а Нил Ушаков руководил городом на протяжении десяти лет. Его полномочия мэра завершились в 2019 году.

Перелом наступил на выборах в Сейм 2022 года. Тогда «Согласие» получило всего 4,81% голосов и впервые не преодолело пятипроцентный барьер. Вернуть прежнюю поддержку избирателей партии впоследствии не удалось.

Теперь на политической карте Латвии освобождается место, которое долгие годы занимало «Согласие». Партия представляла значительную часть русскоязычного электората, но при этом стремилась выйти за рамки этой аудитории и выступать как общенациональная социал-демократическая сила. Кто сможет привлечь её бывших сторонников и предложить им альтернативу, пока остаётся открытым вопросом.