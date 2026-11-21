21 ноября в Латвии вспоминают жертв одной из крупнейших трагедий в современной истории страны. Ровно 13 лет назад в рижском микрорайоне Золитуде обрушилась крыша супермаркета Maxima. Под завалами погибли 54 человека, среди них трое пожарных, участвовавших в спасательной операции.

Каждый год в этот день на месте катастрофы собираются родственники погибших, выжившие и неравнодушные жители Риги. Летом 2026 года здесь, на улице Приедайнес, 20А, открылся Сад памяти, созданный в честь жертв трагедии.

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В центре мемориала установили 54 зеркальные сферы из полированной нержавеющей стали. Они отличаются по размеру, но каждая символизирует одну человеческую жизнь, оборвавшуюся под обломками здания. Пространство окружено зеленью, а прилегающий парк связывает мемориал с городской средой.

Как произошла трагедия в Золитуде

Вечером 21 ноября 2013 года крыша супермаркета Maxima неожиданно обрушилась. Внутри находились покупатели и сотрудники магазина, оказавшиеся под тоннами строительных конструкций.

Спасательная операция обернулась новой трагедией. Во время работ произошло повторное обрушение, под которым погибли трое сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. Общее число жертв катастрофы достигло 54 человек, ещё несколько десятков получили тяжёлые травмы.

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Позже строительные эксперты установили, что причиной обрушения стали ошибки при расчёте нагрузок на конструкции крыши.

Почему судебное дело не закончено спустя 13 лет

Уголовное разбирательство по делу о катастрофе продолжается до сих пор. Суды двух инстанций признали виновным инженера-строителя Ивара Сергетса. Ему назначили длительный срок лишения свободы, обязали выплатить 5,5 миллиона евро компенсации морального вреда и запретили заниматься профессиональной деятельностью на определённый период.

Однако приговор пока не вступил в законную силу. Дело вновь рассматривает Рижский окружной суд. Обвинения предъявлены не только Сергетсу, но и ещё нескольким фигурантам.

Очередное судебное заседание назначено на 24 февраля 2027 года. Для семей погибших, которые ждут окончательного решения уже больше 13 лет, эта история по-прежнему остаётся незавершённой.