Угрожают и запугивают - жми: в Латвии создали «тревожную кнопку» для общественных организаций

В Латвии создали специальную «тревожную кнопку», с помощью которой общественные организации смогут сообщать об угрозах, запугивании и других случаях давления. Одновременно начинает работу сеть бесплатной юридической помощи для защиты прав организаций и активистов. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийский гражданский альянс (Latvijas Pilsoniskā alianse, LPA).

LPA призывает сообщать о случаях угроз и запугивания, разжигания ненависти, распространения дезинформации и клеветы, кибератаках, утечке или публикации персональных данных, физической угрозе, посягательствах на имущество организаций, необоснованном административном или юридическом давлении, стратегических судебных исках, а также попытках помешать проведению мероприятий.

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Сообщить о таких случаях можно на сайте nvo.lv, нажав на активную кнопку «Apdraudējumi aktīvistiem» («Угрозы активистам»). Обращение разрешается подать анонимно.

Директор LPA Элина Гринхофа отмечает, что общественные организации и активисты играют важную роль в демократическом обществе: они представляют интересы жителей, участвуют в принятии решений и критикуют действия властей. Однако как в Латвии, так и в других странах мира они сталкиваются с запугиванием, попытками дискредитации и препятствиями в работе.

«В таких ситуациях важно не оставаться один на один с проблемой и знать, куда обратиться за помощью. Поэтому, следуя примеру Латвийской ассоциации журналистов, мы создали тревожную кнопку, чтобы выявлять угрозы и реагировать на них. Одновременно мы сформировали сеть бесплатной юридической помощи, чтобы организации и активисты могли получить профессиональную поддержку для защиты своих прав», - пояснила Гринхофа.

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LPA будет рассматривать каждое поступившее сообщение и оказывать помощь с учетом конкретной ситуации. Если потребуется юридическая поддержка, альянс поможет связаться с одним из участников сети.

В настоящее время в нее входят адвокатское бюро Loze & partneri, Высшая школа экономики и культуры, Рижский университет имени Страдиня и другие организации.

В зависимости от обстоятельств общественные организации и активисты смогут бесплатно получить юридическую консультацию, попросить проверить документы, получить разъяснения по решениям государственных или муниципальных учреждений, а также воспользоваться другими видами юридической помощи.

LPA приглашает юристов, присяжных адвокатов, адвокатские бюро, вузы и других специалистов в юридической сфере добровольно присоединиться к сети бесплатной правовой поддержки.