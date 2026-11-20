В ночь на субботу, 21 ноября, в Латвии ожидаются снег, дождь и обледенение дорог. В некоторых регионах осадки будут сильными, а на побережье усилится ветер, сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.
В течение ночи облачность увеличится. Во многих районах пройдут кратковременные дожди и снег, причем наиболее интенсивные осадки прогнозируются местами в Курземе.
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Из-за снега и образования наледи отдельные участки дорог могут стать скользкими. Водителям следует учитывать ухудшение дорожных условий, особенно в ночные и утренние часы.
Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -2 до +2 градусов, в прибрежных районах будет теплее - до +4 градусов.
В субботу погода существенно не улучшится. Небо останется преимущественно облачным, ожидаются дождь и снег. Местами в Курземе и Видземе осадки будут сильными.
Юго-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а на побережье его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.
В Риге ночью облачность увеличится, однако существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит 0…+1 градус.
В субботу днем в столице временами будет идти дождь, возможен мокрый снег. Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду, температура воздуха повысится до +4 градусов.