Снег, гололедица и ветер до 20 м/с: ночью дороги могут стать опасными

В ночь на субботу, 21 ноября, в Латвии ожидаются снег, дождь и обледенение дорог. В некоторых регионах осадки будут сильными, а на побережье усилится ветер, сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

В течение ночи облачность увеличится. Во многих районах пройдут кратковременные дожди и снег, причем наиболее интенсивные осадки прогнозируются местами в Курземе.

Читайте нас также Google News Facebook

Из-за снега и образования наледи отдельные участки дорог могут стать скользкими. Водителям следует учитывать ухудшение дорожных условий, особенно в ночные и утренние часы.

Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -2 до +2 градусов, в прибрежных районах будет теплее - до +4 градусов.

Читайте

В субботу погода существенно не улучшится. Небо останется преимущественно облачным, ожидаются дождь и снег. Местами в Курземе и Видземе осадки будут сильными.

Юго-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а на побережье его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.

В Риге ночью облачность увеличится, однако существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит 0…+1 градус.

В субботу днем в столице временами будет идти дождь, возможен мокрый снег. Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду, температура воздуха повысится до +4 градусов.