Во вторник, 24 ноября, Банк Латвии выпустит памятную монету «Рождественская ярмарка» (Ziemassvētku tirdziņš). Ею можно будет расплачиваться как обычной двухъевровой монетой. Для коллекционеров подготовлены экземпляры в сувенирной упаковке и наборы монет.

На национальной стороне изображена рождественская ярмарка с посетителями. Художница Анна Вайваре добавила к ним необычного гостя - петуха с церковного шпиля. Рядом размещены название страны LATVIJA и год выпуска - 2026. Объёмную модель создал Янис Струпулис, монету отчеканили в Нидерландах.

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Для повседневного обращения выпустят 400 тысяч экземпляров. Они сохранят номинал в 2 евро и будут действительны во всей еврозоне. «Рождественская ярмарка» станет единственной латвийской памятной двухъевровой монетой 2026 года.

Заказы откроются 24 ноября в 12:00 по латвийскому времени только на сайте e-monetas.lv. Предусмотрены три варианта:

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Вариант Тираж Стоимость Монеты для обращения, в роллах по 25 штук 400 000 монет Обмен по номиналу: 50 евро за ролл Монета в сувенирной упаковке, качество Brilliant Uncirculated 7 000 экземпляров 16 евро Набор монет Латвии 2026 года с дополнительной памятной монетой 5 000 наборов 37 евро

На одного человека установлен лимит: один ролл, три сувенирные упаковки и три набора.

Получить заказ можно по почте или в кассах Банка Латвии в Риге на улице Безделигу, 3. Роллы пересылают только по территории Латвии. При самовывозе дату, начиная с которой заказ будет доступен, укажут в подтверждении - выдачу распределят по графику, чтобы избежать очередей.

В Банке Латвии отмечают, что выпуск продолжает традицию памятных однолатовых монет: знакомые символы и праздничные сюжеты снова будут встречаться в повседневных расчётах.