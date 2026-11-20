Президент Латвии Эдгар Ринкевич с 22 по 25 ноября посетит с рабочим визитом США, где будет представлять Латвию в качестве страны, председательствующей в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на канцелярию президента.
Главным пунктом программы визита станет участие Ринкевича в работе Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
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В понедельник, 23 ноября, президент Латвии проведет внеочередное заседание Совбеза, посвященное ситуации в Украине. На следующий день, 24 ноября, под его председательством состоятся открытые дебаты о роли новых технологий в разрешении конфликтов.
Оба заседания начнутся в 17:00 по латвийскому времени. Эдгар Ринкевич также выступит с речами перед участниками заседаний. Следить за обсуждениями можно будет в прямом эфире на официальном YouTube-канале ООН.
Помимо работы в Совете Безопасности, президент проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с президентом Microsoft по глобальным вопросам Лизой Монако и президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.
В программу поездки также включено участие в открытии новых помещений постоянного представительства Латвии при ООН.
Кроме того, президент Латвии даст интервью латвийским и зарубежным СМИ.