Поезда в Болдераю откладываются: линия электрифицирована, но денег на рейсы в этом году нет

Пассажирские поезда между центром Риги и Болдераей, скорее всего, не начнут курсировать до конца 2026 года. Строительные работы практически завершены, однако новые остановки ещё предстоит принять в эксплуатацию, а финансирование перевозок на этот год не предусмотрено. Точной даты открытия маршрута пока нет, сообщает Латвийское радио.

Ещё в сентябре председатель правления Latvijas dzelzceļš Артис Гринбергс называл возможным сроком запуска середину октября - начало ноября. Теперь на предприятии поясняют: в этот период завершились строительные работы, но для начала пассажирского движения нужны дополнительные согласования и решение о финансировании.

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Электрификация участка Засулаукс - Болдерая стоимостью более 14 млн евро, полностью оплаченная из средств Евросоюза, уже принята в эксплуатацию. Задержка связана с оформлением документов на две новые остановки - в Ильгюциемсе и Болдерае. Их платформы обошлись в 1,2 млн евро.

В Latvijas dzelzceļš рассчитывают подготовить акт готовности остановок на следующей неделе и передать его Государственной железнодорожной технической инспекции. Окончательное согласование предприятие надеется получить в начале декабря.

Однако даже после этого поезда не смогут сразу выйти на маршрут.

Автотранспортная дирекция пока не получила необходимое заключение инспекции и до его поступления не намерена выносить вопрос на Совет общественного транспорта. Именно совет должен определить объём заказанных перевозок и соответствующее финансирование.

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По оценке руководителя департамента общественного транспорта дирекции Томасса Бейкулиса, принять такое решение до конца года, вероятнее всего, уже не удастся. Затем потребуется время на подготовку перевозок и согласование расписания с движением других поездов.

В Vivi заявляют, что со своей стороны готовы начать работу даже в декабре, но подтвердить дату запуска не могут.

Расходы на Болдерайское направление включены в заявку на финансирование 2027 года. При этом, как уточнили в Автотранспортной дирекции, правительство ещё не приняло решение об общем объёме средств. Поэтому начало движения в следующем году пока тоже не имеет утверждённой даты.

Предварительно рассматриваются семь рейсов в каждом направлении в день. Поезд из центра Риги будет останавливаться в Торнякалнсе, Засулауксе и Ильгюциемсе. По оценке дирекции, дорога до Болдераи может занимать немногим более 20 минут - примерно на десять минут быстрее автобуса. Окончательные расписание и количество рейсов ещё предстоит утвердить.

Пассажирские поезда не ходят в Болдераю уже 67 лет. Недавно название района появилось на табло электропоезда возле Центрального вокзала, однако в Vivi объяснили: машинист временно выбрал неверный пункт назначения. Признаком открытия маршрута эта надпись не была.