Латвийский фигурист Даниэль Сергеев, представляющий рижский клуб Tvizzle, завоевал первое место на международных соревнованиях Special Olympics, состоявшихся 19 ноября в Хельсинки в рамках престижного турнира Finlandia Trophy 2026.

Организаторы дали возможность вместе со звездами фигурного катания выступить и «особенным» фигуристам - по программе Special Olimpics.

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Как сообщает Финская ассоциация фигурного катания, в соревнованиях Special Olympics приняли участие семь фигуристов из четырех стран - Латвии, Финляндии, Австрии и Германии. Датвию представлял Даниэль Сергеев из латвийского клуба фигурного катания Twizzle, где он занимается уже много лет.

Турнир проходил на льду Helsinki Ice Hall, где выступают участники международной серии Гран-при по фигурному катанию. Для спортсменов Special Olympics это возможность показать свое мастерство на большой арене, почувствовать атмосферу соревнований высокого уровня и стать частью международного спортивного события.

Даниэль Сергеев выступал в третьем уровне сложности программы Special Olympics. К нынешнему сезону он вместе со своим тренером Ольгой Нечаевой подготовил новую программу под популярную песню Майкла Джексона. На лед латвийский фигурист вышел в образе знаменитого американского певца.

Выступление принесло Даниэлю первое место в его соревновательной категории. Для него эта победа стала особенно значимой: Даниэлю впервые удалось обойти своего давнего соперника из Австрии, с которым он уже неоднократно встречался на соревнованиях.

Особенные спортсмены на большом льду

Special Olympics - крупнейшее международное спортивное движение, которое предоставляет людям с ментальными нарушениями возможность заниматься спортом, тренироваться и участвовать в соревнованиях.

В отличие от традиционных турниров, здесь спортсмены распределяются по уровням подготовки, чтобы каждый мог соревноваться с соперниками сопоставимого мастерства.

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Соревнования Special Olympics проводятся в рамках Finlandia Trophy уже в пятый раз. Впервые они состоялись в 2019 году.

По словам представителей финского фигурного катания, участие в таком турнире имеет особое значение не только с точки зрения спортивных результатов. Оно помогает спортсменам укреплять уверенность в себе, развивать самостоятельность и чувствовать себя полноправными участниками большого спортивного сообщества.

В этом году выступления особенных фигуристов состоялись 19 ноября, после официальных тренировок участников этапа Гран-при ISU. Основные соревнования Finlandia Trophy проходят 20 и 21 ноября.

Для Даниэля Сергеева поездка в Хельсинки завершилась победой. А для его тренера Ольги Нечаевой и клуба Tvizzle этот результат стал еще одним подтверждением того, каких успехов могут добиваться особенные спортсмены благодаря регулярным тренировкам и поддержке.

Напомним, что Ольга Нечаева много лет бесплатно занимается в Риге и Лиепае с юными фигуристами, имеющими ментальные и физические нарушения. Благодаря этим занятиям, у детей не только улучшается здоровье, но и развиваются такие важные черты, как любовь к спорту, упорство и целеустремленность.

«Поздравляю своего воспитанника с победой. Горжусь им и тем, что нас пригласили на этот турнир, - сказала нам тренер Нечаева. - Огромная благодарность организаторам турнира и его руководителю Матти Путила. Все прошло на высоком уровне. Честь и хвала тем, кто дает равные возможности для всех спортсменов и поддерживает их».