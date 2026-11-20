Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила разрешение американского суда отказаться от аренды шести самолетов Airbus A220-300. Решение принято в рамках финансовой реорганизации перевозчика, который проходит процедуру Chapter 11 в США, сообщает агентство LETA со ссылкой на постановление Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

Отказ от дальнейшего исполнения договоров аренды вступил в силу 17 ноября. Все шесть самолетов находятся в Рижском аэропорту и должны быть возвращены арендодателю в соответствии с утвержденной судом процедурой.

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Четыре из этих самолетов пополнили парк airBaltic в период с 2018 по 2021 год, еще два были получены в 2026 году.

Арендодателем выступает компания Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited.

Что будет с самолетами

Согласно решению суда, арендодатель получает право забрать самолеты и организовать их дальнейшее перемещение.

Если стороны не согласуют другие условия, самолеты должны быть приняты в течение 15 дней после установленной судом даты. В случае задержки дальнейшие расходы на их хранение, страхование и техническое обслуживание возлагаются на арендодателя.

При этом прекращение аренды не означает автоматического урегулирования всех финансовых вопросов. Арендодатель сохраняет право предъявлять требования, связанные с расторжением договоров и условиями возврата самолетов. В свою очередь, airBaltic может оспаривать такие претензии.

Почему airBaltic возвращает одни самолеты, а другие выкупает

Отказ от части арендованных самолетов является одним из элементов финансовой реорганизации airBaltic. Компания стремится сократить расходы и привести размер своего флота в соответствие с обновленным бизнес-планом.

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Согласно ранее представленному бизнес-плану, airBaltic намерена сократить свой флот с 54 до приблизительно 36 самолетов Airbus A220-300 к концу 2026 года.

Для поддержания деятельности перевозчика во время реорганизации американский суд утвердил механизм специального финансирования DIP (debtor-in-possession) на сумму до 350 млн евро.

Из первого транша airBaltic уже направила 78,925 млн евро на выкуп восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

На первый взгляд, решения могут показаться противоречивыми: компания отказывается от аренды одних самолетов и одновременно выкупает другие. Однако речь идет о разных финансовых обязательствах.

От шести самолетов авиакомпания отказывается, поскольку условия их аренды стали невыгодными, а сами воздушные суда больше не нужны в рамках обновленного бизнес-плана. В то же время почти 79 млн евро направлены на погашение прежних обязательств по восьми другим самолетам и семи двигателям, находившимся в финансовом лизинге.

Таким образом, airBaltic стремится сократить расходы на аренду и одновременно пересмотреть структуру своих долгов.

Процедура Chapter 11 позволяет компании продолжать деятельность под судебным контролем, одновременно пересматривая долговые и договорные обязательства. Финансовая реорганизация airBaltic пока не завершена.