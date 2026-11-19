В пятницу Латвию накроют сильные дожди: к вечеру местами возможен мокрый снег

В пятницу, 20 ноября, через Латвию пройдет обширная зона осадков. Дожди ожидаются по всей стране, местами они будут сильными. К вечеру в некоторых районах Курземе возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики, сообщает агентство LETA.

Дожди начнутся во второй половине ночи на юго-западе страны и постепенно распространятся на остальные регионы Латвии.

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В течение дня осадки начнут прекращаться с запада, местами облака рассеются и появятся прояснения. Однако вечером в отдельных районах Курземе дождь может смениться мокрым снегом.

Ночью будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. Днем, начиная с Курземе, ветер сменит направление на западное и немного усилится. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +5 градусов, днем ожидается от +4 до +7 градусов.

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В Ригее утром и днем в пятницу ожидаются продолжительные, умеренно сильные дожди. Ближе к вечеру облачность уменьшится.

Ночью при слабом южном ветре температура воздуха составит около +4 градусов.

Днем воздух прогреется до +6 градусов. Ветер сменится на западный, у моря его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

К вечеру погода в некоторых районах начнет улучшаться.