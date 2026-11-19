В Латвии задержали нескольких сотрудников полиции, которых подозревают в совершении особо тяжких преступлений. О задержаниях сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава, назвав происходящее «очищением» полицейских рядов. При этом подробности расследования пока не раскрываются.

«В полиции идет очищение. В результате расследования задержаны недобросовестные полицейские, которые совершили ряд особо тяжких преступлений», - написал министр в социальных сетях.

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Дальнейшим расследованием занимается Бюро внутренней безопасности. Ни Госполиция, ни само бюро пока не сообщили, сколько именно сотрудников задержано, в каких преступлениях их подозревают и при каких обстоятельствах произошли задержания.

В своем сообщении Домбрава также поблагодарил полицейских, которые добросовестно выполняют служебные обязанности. Министр подчеркнул, что расследование направлено против сотрудников, нарушивших закон.

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Задержания происходят на фоне заявленных правительством планов реформировать работу полиции. Совершенствование деятельности правоохранительных органов включено в декларацию нового кабинета министров.

Заявление Домбравы вызвало оживленную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы поддержали действия министра, а среди откликов неоднократно звучало «давно пора».

Официальной информации о дальнейшей судьбе задержанных пока нет. Также неизвестно, когда Бюро внутренней безопасности раскроет подробности расследования.