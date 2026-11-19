Циклон «Ума» принесет в Латвию мокрый снег, порывистый ветер и ночные заморозки. Непогода начнет приближаться к стране в пятницу, 20 ноября, а в выходные на отдельных участках дорог может появиться гололедица. Не исключено, что уже в начале следующей недели в Латвии установится метеорологическая зима.

В пятницу циклон достигнет Литвы, после чего продолжит движение в сторону Латвии и Эстонии. В Латвии дожди ожидаются уже ночью, а днём местами они перейдут в мокрый снег или снег. Температура будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов ночью и от +2 до +6 градусов днём. На побережье порывы ветра усилятся до 15–19 метров в секунду.

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В субботу и воскресенье небо останется преимущественно затянутым облаками. Осадки будут выпадать главным образом в виде дождя, хотя местами возможен снег, который может образовать покров высотой в несколько сантиметров. Ночью в центральных и восточных районах, а местами и на западе страны температура опустится до −3 градусов.

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Из-за перепадов температуры на дорогах может образоваться гололедица. Водителям стоит быть осторожнее, особенно ночью и ранним утром.

В начале следующей недели местами вновь ожидаются небольшие осадки - дождь или снег. Синоптики не исключают наступления метеорологической зимы. Для этого среднесуточная температура воздуха должна оставаться ниже нуля как минимум пять дней подряд.