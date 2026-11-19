За неделю в Латвии почти вдвое увеличилась заболеваемость гриппом. Самый высокий показатель зарегистрирован в Риге, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сообщает агентство LETA.

За последнюю неделю заболеваемость гриппом выросла с 15,7 до 29,5 случаев на 100 000 жителей. На данный момент диагноз гриппа клинически подтвержден у 23 пациентов. В целом общая активность гриппа и других острых респираторных инфекций осталась примерно на уровне предыдущей недели.

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Наиболее высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована в Риге - 43,3 случая на 100 000 жителей. В Лиепае показатель составил 41,6, в Даугавпилсе - 36,8, в Валмиерском крае - 29,8, в Юрмале - 12,9 случая на 100 000 жителей.

В Елгаве, Вентспилсе, Гулбенском и Екабпилсском краях, а также в Резекне за прошедшую неделю случаев гриппа не зарегистрировано.

С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам за неделю обратились 826 пациентов. Это на 4,3% больше, чем неделей ранее.

Заболеваемость пневмонией снизилась на 20,2% - с 20,9 до 16,7 случая на 100 000 жителей. В амбулаторные учреждения, участвующие в мониторинге, с этим диагнозом обратились 13 человек. Показатель заболеваемости оказался в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего сезона, когда он составлял 44,3 случая на 100 000 жителей.

В десяти больницах, участвующих в мониторинге в Риге и других регионах Латвии, были госпитализированы 131 пациент с тяжелой острой респираторной инфекцией. Неделей ранее таких пациентов было 111. Их доля от общего числа госпитализированных выросла с 2,6% до 3%.

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Среди обследованных пациентов у 13 человек (4,2%) подтвердился грипп типа А, еще у четырех (1,4%) - Covid-19. Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) не выявлен.

За последнюю неделю сообщений о смертях пациентов с гриппом не поступало. С начала сезона мониторинга зарегистрирован один такой случай: лабораторно подтвержденный грипп типа А был выявлен у пациента старше 90 лет. У него имелось несколько сопутствующих заболеваний, прививку от гриппа он не делал.

В Национальной лаборатории микробиологической референс-диагностики при Рижской Восточной клинической университетской больнице за неделю исследовали 258 клинических образцов на вирусы гриппа и RSV. Грипп подтвердился в шести образцах (2,3%). Неделей ранее положительными были 4,1% проб.

В четырех случаях был выявлен вирус гриппа типа А, в двух - типа В. RSV в исследованных образцах не обнаружен.

Доля лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 практически не изменилась, снизившись с 1,9% до 1,6%. При этом за неделю в больницы с Covid-19 поступили девять пациентов, тогда как неделей ранее - один. Смертей среди пациентов с диагностированным Covid-19 за последнюю неделю не зарегистрировано. С начала сезона поступили сообщения о двух таких случаях.

Посещаемость общеобразовательных школ за неделю немного снизилась - с 90,3% до 90,2%. В дошкольных учреждениях показатель упал с 75,2% до 73,6%.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD), на сегодняшний день в Латвию поступили все предусмотренные договором партии вакцин от гриппа на текущий сезон.