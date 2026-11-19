Пипаркукас, корица и апельсин: Latvijas Pasts впервые в истории выпустит марки с ароматом Рождества

pasts.lv

Latvijas Pasts впервые в истории страны выпустит ароматизированные почтовые марки. Три марки с рождественскими мотивами будут пахнуть корицей, гвоздикой, апельсином и пипаркукас. Чтобы почувствовать аромат, достаточно слегка потереть изображение на марке, сообщает Latvijas Pasts.

Новая серия «Рождество» поступит в обращение 20 ноября. Каждой из трех марок присвоен свой аромат, соответствующий рождественским традициям. Запах раскрывается при легком трении определенного участка изображения.

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Дизайн марок и конверта первого дня разработан на основе рисунков, выполненных цветными карандашами и акриловыми красками, с добавлением компьютерной графики.

Марка номиналом 2,35 евро с ароматом пипаркукас предназначена для отправлений по Латвии. Ее тираж составит 140 000 экземпляров.

Марка стоимостью 3 евро, предназначенная для отправлений в другие европейские страны, будет сочетать ароматы апельсина и корицы. Ее выпустят тиражом 25 000 экземпляров.

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Третья марка номиналом 4,41 евро будет пахнуть корицей и гвоздикой. Ее тираж также составит 25 000 экземпляров.

Погашение марок специальным штемпелем первого дня состоится 20 ноября с 9:00 до 18:00 в центре обслуживания клиентов Elizabete по адресу: Рига, улица Элизабетес, 41/43.

Приобрести рождественскую серию можно будет в интернет-магазине Latvijas Pasts, центрах обслуживания клиентов, а также в магазинах Narvesen и Jāņa Rozes.