После снижения НДС питьевое молоко в Латвии стало самым дешевым среди стран Балтии, а его продажи выросли на 6–7%. Однако производители уже говорят о новых рисках: закупочная стоимость сырья постепенно увеличивается, и в 2027 году это может отразиться на ценниках в магазинах. При этом около половины питьевого молока, которое покупают латвийцы, привозят из-за границы.

О ситуации на рынке рассказал агентству LETA председатель правления Латвийского центрального союза молочников Янис Шолкс. По его словам, пока обстановка остается относительно спокойной, но расходы переработчиков растут.

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Закупочная цена молока постепенно увеличивается

До ноября средняя закупочная цена сырого молока в Латвии составляла чуть больше 38 центов за килограмм. С апреля она понемногу повышалась, хотя изменения от месяца к месяцу были небольшими. В общей сложности сырье подорожало на несколько центов.

На стоимость молока влияют международная экономическая ситуация и рост цен на топливо. Переработчики не всегда могут сразу перенести дополнительные расходы на торговые сети, поэтому часть нагрузки ложится непосредственно на предприятия.

Если сырье продолжит дорожать, в 2027 году это может привести к увеличению розничных цен. Насколько заметным окажется подорожание, зависит от всей цепочки производства и продажи продуктов.

Как один цент превращается в 30 центов

Даже небольшое повышение закупочной цены молока способно заметно увеличить себестоимость готовой продукции. Особенно хорошо это видно на примере сыра: для изготовления одного килограмма полутвердого сыра требуется около десяти килограммов молока.

Если каждый килограмм сырья дорожает на один цент, расходы на молоко при производстве килограмма сыра увеличиваются примерно на десять центов. Но этим дело не ограничивается. В конечную стоимость входят затраты на переработку и транспортировку, наценки производителя и магазина, а также НДС.

По оценке Шолкса, в отдельных случаях повышение закупочной цены сырого молока всего на один цент может увеличить магазинную стоимость продукта примерно на 30 центов. Это возможный эффект всей цепочки формирования цены, а не прогноз обязательного подорожания каждого молочного продукта.

Снижение НДС сделало молоко дешевле

С 1 июля 2026 года на отдельные категории питьевого молока в Латвии действует пониженная ставка НДС - 12% вместо 21%. Это позволило снизить розничные цены. По словам Шолкса, теперь питьевое молоко в латвийских магазинах стоит дешевле, чем в Литве и Эстонии.

Мониторинг Совета по конкуренции также показал снижение цен. В среднем молоко в исследовании подешевело на 8,58%, а крупнейшие торговые сети в основном корректно перенесли уменьшение налога на стоимость товаров.

Впрочем, льготная ставка распространяется не на все виды молока. Например, для ультрапастеризованного UHT-молока и продукции с вкусовыми добавками действуют другие условия.

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Продажи выросли, но местного молока больше не стало

После снижения НДС жители стали покупать на 6–7% больше питьевого молока. Однако пока неизвестно, какая часть дополнительного спроса пришлась на продукцию латвийских предприятий, а какая - на импорт.

По оценке союза молочников, через розничные сети в Латвии ежедневно продается около 200 тонн питьевого молока. Примерно половина этого объема произведена внутри страны. Остальные 100 тонн преимущественно поступают из Литвы и Эстонии.

Для сравнения: в Эстонии доля местного питьевого молока на полках магазинов достигает 96%, а в Литве превышает 80%. Шолкс также утверждает, что в торговых сетях этих двух стран практически нет латвийского питьевого молока.

Местные переработчики обсуждали проблему с торговыми сетями. Магазины объясняют выбор поставщиков коммерческими условиями, в том числе более выгодными закупочными ценами. Шолкс обращает внимание и на исследования Совета по конкуренции, которые выявляли различия в торговых наценках на местную и импортную продукцию.

При этом различия в наценках сами по себе не доказывают нарушения со стороны магазинов: на цену влияют и объемы поставок, и условия закупок, и конкуренция между производителями.

Дополнительную сложность создает сокращение населения. Внутренний рынок вряд ли будет расширяться, поэтому производителям приходится рассчитывать прежде всего на сохранение нынешнего спроса.

«Мы должны учитывать, что местный рынок не будет расти, и если нам удастся сохранить его на нынешнем уровне, это уже будет хорошо», - отметил он.

Латвийские производители ищут покупателей за рубежом

Экспорт помогает молочной отрасли компенсировать ограниченные возможности внутреннего рынка. В 2025 году латвийские предприятия продали за границу молочную продукцию на 326 млн евро. Всего поставки осуществлялись в 72 страны.

Однако выход на международные рынки делает производителей зависимыми от ситуации за пределами Латвии. На их расходы влияют мировые цены на сырье, конкуренция и транспортные затраты.

По оценке Шолкса, в ближайшее время резких перемен на молочном рынке ждать не стоит. Но постепенное удорожание сырого молока уже создает дополнительную нагрузку на переработчиков. Если предприятия и торговые сети не смогут компенсировать эти расходы за счет собственных возможностей, часть затрат в итоге может перейти в розничные цены.