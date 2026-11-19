Минздрав предлагает разрешить покупку алкоголя только с 20 лет и полностью запретить его рекламу

Министерство здравоохранения Латвии предлагает с 1 января 2028 года повысить минимальный возраст покупки и употребления алкоголя с 18 до 20 лет. Кроме того, ведомство выступает за полный запрет рекламы алкогольных напитков, прекращение их продажи на автозаправках и дополнительные ограничения, направленные на сокращение доступности дешевого алкоголя, сообщает агентство LETA.

Эти предложения включены в информационный доклад, который Минздрав передал на согласование до 2 декабря. В дальнейшем документ предстоит рассмотреть правительству.

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Доклад посвящен оценке последствий ограничений на продажу алкоголя, вступивших в силу 1 августа 2025 года, а также инициативе жителей «Алкоголь с 21 года», предусматривающей повышение возрастного порога.

Министерство здравоохранения считает, что единый возрастной порог в 20 лет необходимо установить для покупки и употребления всех алкогольных напитков - независимо от их крепости.

По мнению ведомства, это позволит усилить защиту молодежи и устранить существующее различие между возрастными ограничениями на приобретение алкоголя и табачных и никотиновых изделий.

Минздрав отмечает, что повышение возрастного порога только для крепких напитков не решит проблему, поскольку среди молодых людей распространено также употребление пива, вина и сидра.

При этом вред для здоровья зависит не только от крепости напитка, но и от общего количества употребленного алкоголя, частоты и характера его потребления.

Хотя авторы общественной инициативы предлагали повысить возрастной порог до 21 года, министерство остановилось на 20 годах. В докладе отмечается, что ни в одной стране Евросоюза не установлен единый минимальный возраст покупки алкоголя в 21 год.

Предлагается также запретить 18- и 19-летним жителям хранить алкоголь для личного употребления и передавать им спиртные напитки. Исключение предусмотрено для практических занятий в рамках профессионального образования под наблюдением руководителя практики.

Полный запрет рекламы и продажи на заправках

Еще одна инициатива Минздрава - полностью запретить рекламу алкоголя, включая продвижение алкогольных брендов во всех каналах коммуникации.

Ведомство считает, что действующие частичные ограничения позволяют производителям сохранять узнаваемость своей продукции с помощью спонсорства, цифрового маркетинга и других способов продвижения.

Поэтому предлагается запретить спонсирование спортивных и развлекательных мероприятий, если информация о спонсоре содержит упоминание алкогольного напитка, его торговой марки или употребления алкоголя.

Соответствующие изменения планируется внести и в Закон об электронных средствах массовой информации.

Минздрав также предлагает запретить розничную продажу алкоголя на территории автозаправочных станций и в непосредственно связанных с ними торговых точках.

Кроме того, рассматривается возможность ограничить размещение алкогольной продукции на видных местах в магазинах.

Отдельный блок предложений касается маркировки алкогольных напитков.

На упаковках предлагается размещать дополнительные предупреждения о вреде алкоголя для здоровья, в том числе о повышенном риске развития онкологических заболеваний.

Также предполагается предупреждать об опасности употребления алкоголя во время беременности и при управлении транспортными средствами.

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Планируется расширить требования к информации о составе и пищевой ценности продукции. Для некоторых винодельческих продуктов и небольших производителей алкоголя могут предусмотреть исключения.

Повышение возрастного порога, запрет рекламы и спонсорства, а также запрет продажи алкоголя на заправках предлагается ввести с 1 января 2028 года.

Новые требования к маркировке планируется применять с 1 января 2029 года. При этом соответствующие нормы еще необходимо согласовать с Европейской комиссией.

В докладе Минздрава также проанализированы последствия ограничений, действующих с августа 2025 года.

Согласно приведенному в документе анализу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, за первые пять месяцев после введения новых правил смертность от причин, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, оказалась на 27% ниже уровня, который прогнозировался при сохранении прежней тенденции.

Однако специалисты предупреждают, что период наблюдения пока слишком короткий, чтобы делать окончательные выводы. Кроме того, невозможно полностью отделить влияние новых ограничений от других факторов.

Экономические показатели также свидетельствуют об изменениях на алкогольном рынке.

С августа 2025 года по март 2026 года объем алкогольных напитков и пива, выпущенных для потребления в Латвии, сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

При этом снижение оборота алкогольной продукции началось еще до введения новых правил. На ситуацию влияли повышение акцизов, инфляция, покупательная способность населения и другие экономические обстоятельства.

Дешевый алкоголь остается проблемой

Минздрав обращает внимание и на ценовую ситуацию. Согласно докладу, после введения ограничений цены на алкоголь в Латвии снизились, тогда как в Литве и Эстонии выросли.

Поэтому ведомство предлагает рассмотреть дополнительные меры ценовой политики, которые позволили бы сократить доступность особенно дешевых алкогольных напитков.

В ходе проверок также выявлены нарушения действующих правил, в том числе реклама скидок, использование акций «счастливые часы» и специальных предложений с несколькими товарами.

В интернете обнаружены нелегальные каналы продажи алкоголя и случаи несоблюдения ограничений по времени торговли.

Минздрав предлагает усилить контроль, в том числе за выполнением требования о шестичасовом ожидании при дистанционной продаже алкоголя.

Напомним, с 1 августа 2025 года в Латвии действуют новые правила розничной продажи алкоголя.

В магазинах алкоголь разрешено продавать:

с понедельника по субботу - с 10:00 до 20:00;

по воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

Эти ограничения не распространяются на продажу алкоголя в розлив для употребления на месте.

Кроме того, действуют ограничения на рекламу цен, скидок и отдельные способы стимулирования продаж.

Предложения Министерства здравоохранения находятся на стадии согласования. Окончательное решение об изменении законодательства еще не принято.