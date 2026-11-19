25 ноября по всей Латвии включат сирены тревоги и отправят предупреждения на мобильные телефоны

В среду, 25 ноября, по всей Латвии пройдет плановая проверка государственной системы раннего оповещения населения. В течение трех минут будут звучать сирены тревоги, а на мобильные телефоны жителей поступят специальные уведомления. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Проверка состоится с 10:00 до 10:10. В этот промежуток времени по всей стране включат сирены тревоги, которые будут звучать в течение трех минут.

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Сигнал будет волнообразным: пять секунд звучания, затем пауза, после чего сигнал повторится. Такой режим сохранится на протяжении всей трехминутной проверки.

Одновременно VUGD отправит на смартфоны жителей сообщения с помощью технологии сотового вещания (Cell Broadcast). В уведомлении будет объясняться причина включения сирен.

Жителям не нужно предпринимать никаких действий - проверка носит плановый характер.

В VUGD рассчитывают, что сообщения получит большинство жителей Латвии. Однако некоторые телефоны могут не принять уведомление.

Причин может быть несколько: соответствующая функция отключена в настройках устройства, модель телефона не поддерживает технологию Cell Broadcast либо на нем не установлены последние обновления программного обеспечения.

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В службе подчеркивают, что сотовое вещание является важной частью государственной системы раннего предупреждения. Эта технология позволяет за считаные минуты передать населению информацию о чрезвычайных ситуациях.

VUGD напоминает: если сирены тревоги включаются без заранее объявленной проверки, необходимо обратиться к официальным источникам информации.

В частности, следует включить радио или телевидение, чтобы узнать причину тревоги и получить инструкции о дальнейших действиях.

Плановые проверки сирен проводятся в Латвии дважды в год

Это позволяет выявить технические неисправности, проверить слышимость сигналов и оценить готовность системы раннего оповещения.

Администрации гостиниц призывают заранее предупредить иностранных гостей о предстоящей проверке, чтобы избежать ненужного беспокойства.

Во время предыдущей проверки, состоявшейся в начале июня, не сработала одна сирена. При этом рассылка предупреждений через систему сотового вещания в целом прошла успешно.