Дожди, туман и мокрый снег: прогноз погоды на четверг

Завтра, 19 ноября, в Латвии будет облачно, во многих районах пройдут дожди, а местами образуется туман. На востоке страны ночью возможен мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на четверг небо затянут облака, по всей стране ожидаются осадки. Местами на востоке возможен также мокрый снег. Во многих районах восточной части Латвии, а местами и на западе страны образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +1…+5 градусов.

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В Риге ночью небо будет затянуто облаками, ожидается дождь. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +4…+5 градусов.

19 ноября днем небо по-прежнему будет преимущественно облачным, лишь местами на западе страны возможны кратковременные прояснения. Во многих районах ожидается небольшой дождь. Утром и в первой половине дня в восточной части страны туман ухудшит видимость. Ветер будет слабым, воздух прогреется до +4…+7 градусов.

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В Риге в четверг сохранится облачная погода, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-восточный и южный ветер. Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

Геомагнитный фон будет спокойным, магнитных бурь не прогнозируется.

Восход солнца в Риге ожидается в 8:12, заход - в 16:04