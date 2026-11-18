День независимости Латвии в Риге: военный парад, концерты и фестиваль света

Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. В Риге пройдут торжественные церемонии, военный парад, праздничные концерты, световые представления и заключительные мероприятия фестиваля Staro Rīga.

Праздничная программа рассчитана на весь день, сообщает агентство LETA.

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Торжественные церемонии и военный парад

Праздничное утро начнется с традиционного шествия студенческих корпораций от главного здания Латвийского университета на бульваре Райня, 19, к Братскому кладбищу. Шествие запланировано с 7:30 до 11:00.

В 9:00 в Рижском Домском соборе началось экуменическое праздничное богослужение, а в 10:30 у памятника Свободы пройдет торжественная церемония возложения цветов. В обоих мероприятиях примет участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В 12:00 Сейм соберется на торжественное заседание, посвященное годовщине провозглашения Латвийской Республики. С речью выступит председатель парламента Эдвард Смилтенс.

Одним из главных событий дня станет военный парад, который начнется в 13:30 на набережной 11 Ноября.

В параде примут участие подразделения Национальных вооруженных сил Латвии, Земессардзе, военнослужащие союзных государств, сотрудники Госполиции, Государственной погранохраны, пожарные-спасатели.

Командовать парадом будет командующий Военно-морскими силами морской капитан Гвидо Ляудупс. Принимать парад будут президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспарс Пуданс.

Зрителям представят военную технику Латвии и союзников. Впервые на параде продемонстрируют 155-миллиметровую колесную артиллерийскую систему Morana.

При благоприятных погодных условиях состоится пролет военной авиации Латвии и союзников. С дамбы AB будет произведен праздничный салют из 21 залпа.

С 11:00 до 16:00 в Рижском пассажирском порту можно будет осмотреть выставку военной техники и оборудования, пять кораблей Военно-морских сил Латвии и литовский военный корабль Skalvis.

В 15:30 в Рижском замке начнется церемония вручения высших государственных наград - ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста Признания.

Праздничные концерты и факельное шествие

В 17:00 состоится праздничный концерт у памятника Карлису Улманису на пересечении улицы Кр. Валдемара и бульвара Райниса.

В 18:00 начнется традиционное факельное шествие, маршрут которого пройдет мимо памятника Свободы и Латвийского национального театра.

В 19:00 у памятника Свободы состоится праздничный концерт «Пейзажи свободы».

В 20:00 прозвучит праздничное обращение президента Эдгара Ринкевича, после чего будет исполнен государственный гимн Латвии.

С 20:10 до 23:00 на площади Свободы несколько раз покажут светозвуковое представление «Голоса великих деревьев».

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Концерты в театрах и культурных центрах

В течение дня праздничные мероприятия пройдут на различных концертных площадках столицы.

14:00 и 19:00 - в театре Дайлес группа Raxtu Raxti представит программу «Одно солнце. Одна земля» с участием танцевальных коллективов.

14:00 и 16:00 - в музее «Рижский центр югендстиля» состоятся концерты музыки латвийских композиторов с участием студентов и преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Я. Витола.

15:00 - во дворце культуры Ziemeļblāzma прозвучит концерт оркестра Rīga «Рижские открытки Латвии». В программе участвуют хоры Sōla и Juventus.

16:00 - в культурном центре Imanta пройдет концерт «Украшаться светом» (Gaismā rotāties).

16:00 - в Доме Рижского латышского общества состоится большой концерт 16 мужских хоров «Эдгару Рачевскому - 90».

17:00 - в Большой ауле Латвийского университета пройдет концерт «С Латвией в сердце» (Ar Latviju sirdī) с участием хоров Aura и Aurum и композитора Раймонда Тигулса.

18:00 - праздничный концерт состоится в Латвийском национальном театре. В это же время у памятника Свободы выступит фольклорная группа Vilkači.

Во дворце культуры VEF также покажут танцевальное представление «Рижане танцуют сквозь века» (Rīdzinieki dejo cauri gadsimtiem).

Музеи, исторические программы и зимнее плавание

С 10:00 до 17:00 Латвийский национальный исторический музей в Рижском замке приглашает на бесплатную праздничную программу «Скуениекс и другие: истории основания Латвии».

Необычную традицию продолжат любители зимнего плавания. В честь 108-летия Латвии они проведут акцию «Моржи плывут 108». Заплывы состоятся в 12:00 в Даугаве в Кенгарагсе и в 13:00 на пляже Луцавсалы.

В праздничный день государственный флаг Латвии будет поднят и на Рижской радио- и телевизионной башне на Закюсале.

Последний вечер фестиваля Staro Rīga

18 ноября станет заключительным днем фестиваля света Staro Rīga. С 17:00 до 23:00 жители и гости столицы смогут увидеть 52 световые инсталляции, расположенные в разных районах Риги.

Праздничные световые инсталляции можно будет увидеть и на Андрейсале, где в рамках проекта «Свет зовет к берегу» (Gaisma sauc krastā) созданы несколько художественных объектов.

Общественный транспорт - бесплатно

В День провозглашения Латвийской Республики проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным. В вечерние часы предусмотрены дополнительные рейсы.

В связи с праздничными мероприятиями в центре столицы действуют масштабные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуется учитывать их при планировании поездок.