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В Риге планируют изменить маршрут автобуса №18 в Дарзини и выделить отдельную полосу для общественного транспорта на улице Латгалес. Соответствующие предложения рассмотрела Рижская дума совместно с Rīgas satiksme, сообщает агентство LETA.

Анализ пассажиропотока показал, что на остановке «Дарзиню 27. линия» выходит в 3,5 раза больше пассажиров, чем садится. Причина в том, что жители предпочитают проходить пешком до 600 метров, чтобы не тратить дополнительные 12–14 минут на поездку по круговому маршруту.

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В связи с этими данными Рижская дума намерена отказаться от кругового движения и организовать движение автобуса №18 в обоих направлениях по улицам Тайсна и Яньогу.

В результате время поездки до улицы Абелю сократится с 15 до одной минуты, а до улицы Яньогу - с 13 до трех минут.

Кроме того, чтобы избежать задержек из-за пробок на участке от улицы Крустпилс до транспортного узла «Кенгарагс», предприятие Rīgas satiksme предложило оборудовать отдельную полосу для общественного транспорта на улице Латгалес.

Как сообщили в самоуправлении, Рижская дума совместно с Rīgas satiksme рассмотрела коллективное обращение жителей Дарзини с предложениями по реорганизации движения общественного транспорта. По итогам анализа пассажиропотока часть изменений уже реализована, в частности улучшено сообщение с учебными заведениями Кенгарагса, а некоторые предложения пока находятся на рассмотрении.

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По данным Rīgas satiksme, после изменения маршрутной сети число уникальных э-талонов школьников, которые живут в Дарзини и учатся в школах Кенгарагса, увеличилось более чем вдвое - со 112 до 271. Среднее количество поездок школьников в рабочий день выросло со 116,8 до 140,7, то есть примерно на 20%. Отмечается также, что чаще всего автобусом №18 пользуются ученики 1–9-х классов.

С учетом предложений родителей и жителей в отдельные утренние и дневные часы в рабочие дни маршрут автобуса №18 продлили до сквера Прушу. Это позволило школьникам удобнее добираться до нескольких учебных заведений Кенгарагса.

На продленных рейсах в среднем за рабочий день регистрируется 146 школьных э-талонов, по которым совершается около 33 поездок в день. Чаще всего этими рейсами пользуются учащиеся Рижской 72-й средней школы, Рижской литовской средней школы и Рижской 25-й средней школы.

Ранее сообщалось, что в Риге изменили маршрут автобуса №18: интервалы движения сократили, но автобус стал курсировать только до Кенгарагса.

В транспортном узле «Кенгарагс» пассажиры могут пересесть на трамваи и троллейбусы, которые в направлении центра в рабочие дни отправляются каждые 2–5 минут.

Однако жители Дарзини выступили против таких изменений, потребовав восстановить прямое сообщение общественного транспорта между Дарзини и центром Риги. На данный момент этот вопрос остается открытым.