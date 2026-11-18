Новому правительству Латвии предстоит не только проводить реформы, но и возвращать доверие жителей к государственной власти. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, выступая на первом торжественном заседании Кабинета министров.

Новую команду он сравнил с кораблем перемен, которому необходимо пробиться сквозь толстый лед недоверия, накапливавшегося годами, сообщает агентство LETA.

Читайте нас также Google News Facebook

Первое заседание нового правительства состоялось поздно вечером 17 ноября, накануне Дня провозглашения Латвийской Республики.

Обращаясь к министрам, Кулбергс подчеркнул, что назначение на государственную должность - не награда, а прежде всего ответственность перед страной и ее жителями.

По словам премьера, каждое решение правительства отражается на жизни людей, с которыми министры, возможно, никогда не встретятся лично. Однако именно этим людям придется жить с последствиями принятых решений.

Кулбергс напомнил, что каждый министр отвечает за свою отрасль, но ответственность за положение дел в стране несет весь Кабинет министров. Ошибка одного становится общей ответственностью, а успех одного - достижением всей команды.

Особое внимание премьер уделил необходимости реальных перемен. Он подчеркнул, что ответственность за их проведение нельзя перекладывать на рабочие группы, чиновников или будущие правительства:

Читайте

Бремя перемен лежит на вас. Не на рабочих группах, не на чиновниках, не на следующем правительстве, а на вас

Говоря об отношении общества к новой власти, премьер признал, что правительство начинает работу в условиях накопившегося недоверия. Он сравнил его с толстым слоем льда, который предстоит преодолеть.

По словам Кулбергса, новому «кораблю перемен» необходимы и мощный двигатель, и прочный нос, способный раскалывать лед. Именно такую роль, по его мнению, должно сыграть сформированное правительство.

«Мы должны доказать не словами, а делами, что способны довести этот корабль до цели», - подчеркнул премьер.

Новых министров он назвал острием и килем корабля, которым предстоит разрушать устаревшие и укоренившиеся порядки. При этом Кулбергс предупредил, что от членов правительства ожидают самых высоких стандартов честности, профессионализма и ответственного отношения к каждому евро государственных средств.

Как уже сообщалось, 17 ноября Сейм утвердил правительство Андриса Кулбергса. За новый состав Кабинета министров проголосовали 57 депутатов, против - 34.