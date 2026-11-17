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Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) завершило реставрацию фасада исторического «Кошкиного дома» на улице Мейстару в Старой Риге, сообщает агентство LETA.

В ходе работ восстановили фасады здания, выходящие на улицы Маза Смилшу, Мейстару и Зиргу, а также провели локальный ремонт кровли и окон. Реставрацию прошла и историческая фигура орла.

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Общий объём инвестиций составил почти 440 тысяч евро. Работы финансировались за счёт собственных средств VNĪ. Реставрацию выполняло акционерное общество Būvuzņēmums restaurators.

В VNĪ отмечают, что «Кошкин дом» продолжает активно использоваться. Его арендаторы представляют различные организации, объединения и отрасли. В настоящее время занято около 92% помещений здания.

Изначально здание было построено в 1909 году как доходный дом, на первом этаже которого располагались 14 небольших магазинов, на втором и третьем этажах находились четыре квартиры. Окна парадных комнат выходили окнами на улицу. На пятом этаже две квартиры располагались в корпусе, выходящем на улицу Мейстару, а на шестом этаже находились две небольшие квартиры с окнами во внутренний двор.

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На фронтоне фасада со стороны улицы Мейстару первоначально находилась скульптура орла. После Второй мировой войны её демонтировали. Фигуру восстановили в 2006 году.

Известно, что в июле 1948 года дом был передан в распоряжение Латвийской академии наук.

Предприятие Valsts nekustamie īpašumi было создано в 1996 году. Его единственный владелец - государство, а держателем долей капитала является Министерство финансов Латвии.