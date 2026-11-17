Получив экстренное сообщение на телефон, жители Латвии не должны ограничиваться его прочтением. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) объяснила, как действовать после такого предупреждения, где искать достоверную информацию и почему даже сообщения об опасности, которая в итоге обошла стороной конкретный район, нельзя считать напрасными.
Сигналы сотового оповещения рассылают не случайно. Они предупреждают о возможной или уже возникшей угрозе и дают людям время подготовиться. При этом сообщение может прийти не только по месту жительства, но и в любой район, где человек находится в момент рассылки.
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Например, предупреждение о сильной буре могут получить жители, которым непогода в итоге не причинит неудобств. Однако заранее определить точную траекторию и масштабы опасного явления удается не всегда. Поэтому VUGD советует относиться к каждому сигналу серьезно.
Прочитайте сообщение и выясните, какая опасность угрожает
Первое, что нужно сделать после получения уведомления, - внимательно прочитать его до конца. В сообщении указывают характер угрозы, территорию, которой она касается, предполагаемое время возникновения опасности и рекомендуемые меры предосторожности.
Дальнейшие действия зависят от ситуации. Перед сильной бурей стоит закрепить предметы на балконе и во дворе, закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. При угрозе наводнения или утечке химических веществ медлить нельзя: необходимо сразу выполнять инструкции спасательных служб.
Заодно стоит проверить домашние запасы. Вода, продукты, необходимые лекарства, фонарик, заряженный телефон и внешний аккумулятор могут пригодиться, если ситуация осложнится.
Не ждите, пока опасность станет очевидной
VUGD рекомендует следовать инструкциям из сообщения, даже если раньше похожие предупреждения не приводили к неприятным последствиям. Обстановка может измениться быстро, поэтому ориентироваться только на собственные наблюдения не стоит.
Если возникнет необходимость эвакуации, жители получат дополнительное уведомление с указаниями о дальнейших действиях. До тех пор нужно следить за новыми сообщениями: первоначальные рекомендации могут измениться в зависимости от развития ситуации.
Где искать достоверную информацию
Во время чрезвычайных ситуаций в социальных сетях нередко распространяются непроверенные сведения. Они могут вызвать ненужную панику или, наоборот, создать ложное впечатление, что опасность миновала.
Дополнительную информацию VUGD советует получать из официальных каналов спасательной службы и других ответственных ведомств. Также следить за сообщениями можно через Латвийское радио, Латвийское телевидение и портал LSM.lv.
При этом телефонные уведомления - не единственный способ предупреждения. О приближающейся опасности могут сообщать сирены и громкоговорители автомобилей оперативных служб.
Проверьте, получили ли предупреждение ваши близкие
Если обстановка позволяет, стоит связаться с родственниками и знакомыми, особенно с пожилыми людьми и теми, кому сложно самостоятельно получить информацию или подготовиться к чрезвычайной ситуации.
Убедитесь, что они увидели сообщение и поняли, что именно нужно делать. При общении с близкими передавайте только проверенные сведения, не распространяя слухи и неподтвержденные сообщения.
«Помните, что цель сообщения сотового вещания – помочь людям своевременно защитить себя и окружающих. Не каждое предупреждение означает, что угроза обязательно затронет всех его получателей, однако каждое заслуживает внимания», - подводит итог VUGD.