Об этом агентству LETA рассказал председатель правления LIDA Армандс Аугустанс. По его словам, министр общался с представителями различных ведомств, однако такие встречи сами по себе не означают, что он понимает реальные проблемы сотрудников.

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Отдельные претензии у профсоюза вызывают инициативы, которые затрагивают социальные гарантии работников внутренних служб. Речь идет о возможных изменениях пенсий за выслугу лет, выходных пособий при увольнении и выплат за выслугу лет. LIDA отрицательно оценивает такие предложения.

Аугустанс также не согласен с тем, что некоторые достижения МВД преподносятся как личные заслуги Домбравы. В частности, привлечение сотрудников внутренних служб к Государственной службе обороны нельзя считать исключительно инициативой министра.

При этом профсоюз не относит к первоочередным проблемам отрасли и совершенствование жилищной программы Altum, которая должна расширить возможности получения поддержки для сотрудников Государственной пограничной охраны.

Профсоюз ждет приглашения от министра

Если новое правительство вновь доверит Домбраве руководство МВД, LIDA рассчитывает, что он сам предложит представителям работников встретиться и обсудить приоритеты на ближайшие четыре года.

В противном случае профсоюз намерен искать другие способы повлиять на ситуацию. Среди возможных шагов Аугустанс назвал сотрудничество с профильными организациями Европейского союза.

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Самым тревожным последствием он считает уход сотрудников со службы. «Недовольство проявится не на словах, а на деле», - предупредил глава LIDA, говоря о возможных заявлениях об увольнении.

Претензии профсоюза поддержал Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS), который также призвал МВД восстановить социальный диалог. Там считают, что игнорирование представителей работников создает угрозу внутренней безопасности страны: проблемы с удержанием персонала и работоспособностью служб могут остаться без своевременного решения.

В LBAS подчеркнули, что министр не может требовать от сотрудников ответственности и профессионализма, одновременно пренебрегая их профсоюзным представительством.

Заявление союза последовало после того, как Аугустанс назвал сотрудничество с МВД находящимся «на самой низкой точке за всю историю».

LBAS обратился к Андрису Кулбергсу с призывом назначить министром внутренних дел профессионала, который хорошо знает отрасль, уважает сотрудников и готов к полноценному диалогу с профсоюзами. Аналогичную позицию ранее озвучивал и LIDA, заявивший, что хотел бы видеть во главе министерства опытного специалиста.

При этом профсоюз признает, что Домбрава активно занимался вопросами миграционного контроля и борьбой с нелегальной миграцией. Однако проблемы самих сотрудников внутренних служб, по оценке LIDA, так и не получили должного внимания.

Повод для новой дискуссии появился после того, как Национальное объединение решило повторно выдвинуть Домбраву на пост министра внутренних дел. На другие министерские должности партия предложила Науриса Пунтулиса (культуры) и Илзе Индриксоне (благосостояния).