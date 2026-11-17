Школам нужна передышка: кандидат на пост министра образования Чеслав Батня обещает не торопиться с новыми реформами

Латвийские школы могут получить паузу от новых образовательных реформ на год или полтора. Кандидат на пост министра образования и науки Чеслав Батня считает, что прежде чем вводить очередные изменения, необходимо разобраться с результатами уже проведенных преобразований.

При этом пересмотр учебных программ и изменения в профессиональном образовании остаются в его планах.

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Об этом Батня рассказал агентству ЛЕТА, представив свои приоритеты на посту министра.

По его словам, за время предполагаемого моратория Министерство образования и науки должно сосредоточиться на устранении недостатков существующей системы, а не запускать новые масштабные реформы.

Прежде всего речь идет о программе общего образования Skola2030 и новой модели финансирования школ «Программа в школе» (Programma skolā).

Научились ли дети читать? Skola2030 хотят пересмотреть

Одним из первых вопросов, которым намерен заняться Батня, станет качество обучения в начальной школе.

Кандидат в министры считает необходимым выяснить, насколько эффективно действующие программы и методы преподавания помогают детям освоить чтение в первых классах.

По результатам такой оценки могут быть внесены изменения в содержание Skola2030 и образовательный стандарт.

Таким образом, предлагаемая пауза не означает полного отказа от изменений. Речь идет о том, чтобы сначала проверить эффективность уже действующих решений и при необходимости их скорректировать.

Профессиональное образование предлагают разделить на три уровня

Отдельные изменения Батня планирует в системе профессионального образования. Его идея заключается в том, чтобы предложить молодым людям разные образовательные маршруты в зависимости от их способностей, интересов и дальнейших планов.

Предполагается три уровня подготовки.

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На первом учащиеся смогут одновременно получить профессию, полноценное среднее образование и подготовку для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение.

Второй уровень будет ориентирован прежде всего на получение специальности и начало трудовой деятельности. При этом возможность продолжить образование в вузе сохранится.

Третий, базовый уровень предполагает освоение конкретной профессии вместе с основами среднего образования.

По мнению Батни, такая система поможет сократить число молодых людей, которые прекращают учебу, не получив профессиональной квалификации.

Еще одна задача, которую ставит перед собой кандидат в министры, - изменить порядок взаимодействия министерства со школами.

Батня считает недопустимой ситуацию, когда руководители учебных заведений и педагоги узнают о предстоящих реформах из новостей, а не непосредственно от Министерства образования и науки.

Он предлагает создать консультативный совет образовательной отрасли, в работе которого смогут участвовать представители профессиональных организаций.

Предполагается, что школы получат возможность заранее знакомиться с предложениями министерства, обсуждать их и высказывать замечания до принятия окончательных решений.

Одновременно Батня намерен оценить возможности сокращения бюрократии и пересмотреть нормативные требования, которые затрудняют повседневную работу образовательных учреждений.

Изменения могут затронуть и само Министерство образования и науки, а также подведомственные ему учреждения. По словам политика, повышение эффективности их работы может отразиться на государственном бюджете следующего года.

Все основные задачи будущего министра предполагается зафиксировать в специальном письме-обязательстве. В документе должны быть указаны конкретные действия и сроки их выполнения.

Сам Батня хорошо знаком со школьной системой не только по парламентской работе. До избрания в Сейм он возглавлял Икшкильскую и Адажскую средние школы. В 14-м Сейме политик работал в Комиссии по образованию, культуре и науке, а также в подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу.