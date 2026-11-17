Большинство депутатов Сейма во вторник утвердило новое правительство премьер-министра Андриса Кулбергса. За правительство Кулбергса проголосовали 57 депутатов, против были 34.

Правительство Кулбергса сформируют «Объединенный список» и Национальное объединение, у которых вместе в Сейме минимальный перевес в 51 голос, но частичную поддержку такому правительству обещал и Айнарс Шлесерс, у чьей партии «Латвия на первом месте» в парламенте 17 депутатов.

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По словам Кулбергса, у правительства будет четыре приоритета: безопасность, экономический рост, финансовая дисциплина и эффективное государственное управление

В новом правительстве наряду с политически делегированными министрами будут работать и несколько беспартийных отраслевых специалистов.

На должность министра финансов выбран главный экономист банка «Citadele» Карлис Пургайлис. У него 25-летний опыт работы в финансовой сфере. Пургайлис получил степени бакалавра и магистра в области управления предпринимательской деятельностью в Латвийском университете, а также повышал квалификацию в университете INSEAD. Профессиональную карьеру он начал в «Parex banka», позже работал в «Latvijas Hipotēku un zemes bankā», «Latvijas Pasta bankа», «GE Money Bank» и «SEB bankа», а с 2024 года является главным экономистом банка «Citadele» в Латвии. Он также является внештатным советником Кулбергса по финансовым и экономическим вопросам.

На должность министра здравоохранения выбран член правления предприятия «Amber Beverage Group» Нормундс Станевич. Станевич был сокурсником Кулбергса. Станевичс работал в компании «Deloitte Latvia», был финансовым директором «Ventspils nafta», председателем правления газеты «Diena», руководителем «Rīgas piena kombināts» и генеральным директором «Food Union Europe». С мая 2023 года он сравнительно недолго руководил Рижской Восточной клинической университетской больницей, а также ранее возглавлял совет Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша.

В свою очередь, на должность министра иностранных дел выбран посол Латвии в Узбекистане Гиртс Яунземс, который является одноклассником Кулбергса. Яунземс работает на дипломатической службе Латвии с 1999 года. Работал в посольствах Латвии в России, Италии и Греции. Послом Латвии в Узбекистане он стал в 2025 году, и это было его первое назначение на пост посла.

Работу на посту министра обороны продолжит Райвис Мелнис, которого в политику из армии пригласила в свое время партия «Новое Единство». Мелнис - профессиональный военный и полковник Национальных вооруженных сил в отставке, который ранее был военным представителем Латвии и офицером связи в посольстве Латвии в Киеве, а также советником бывшего премьер-министра Эвики Силини.

На посту министра внутренних дел продолжит работу делегированный Национальным объединением Янис Домбрава. Он один из самых давних политиков Национального объединения, получил степень бакалавра истории в Латвийском университете и работает в Сейме с 2010 года.

Работу на посту министра по делам умного управления и регионального развития продолжит Эдгарс Таварс («Объединенный список»). Таварс является председателем правления Латвийской Зеленой партии.

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На должность министра земледелия приглашен депутат и фермер Эдгарс Путра («Объединенный список»).

На должность министра сообщения выбран нынешний советник премьера по юридическим вопросам Кришс Липшанс. Он юрист, работает в правлении связанной с Кулбергсом Автоассоциации, ранее был помощником Кулбергса в Сейме, консультировал парламентскую следственную комиссию по реализации проекта «Rail Baltica», работал в Министерстве благосостояния и в свое время состоял в созданной Алдисом Гобземсом партии «KPV LV».

На должность министра экономики выбран депутат Сейма и предприниматель Эдгарс Штелмахерс («Объединенный список»). Он получил образование в области бизнес-администрирования в Высшей школе бизнеса «Turība», является членом правления SIA «New Rosme» и работает в компании «Rework Agency». Более широкую известность он приобрел как руководитель «Cēsu alus».

На должность министра образования и науки выбран депутат Сейма Чеславс Батня («Объединенный список»), который ранее работал директором школы и возглавлял в Сейме комиссию по образованию, культуре и науке.

Работу на посту министра юстиции начнет нынешний парламентский секретарь Министерства юстиции Виестурс Витовскис («Объединенный список»), чья профессиональная деятельность связана с системой юстиции и государственным управлением.

Из Нацобъединения в правительстве продолжит работу министр культуры Наурис Пунтулис, который до политической карьеры был профессиональным оперным певцом и солистом Латвийской национальной оперы.

В свою очередь, пост министра благосостояния займет председатель партии Илзе Индриксоне, которая за свою политическую карьеру уже успела побывать на постах министра экономики и министра образования.

Кулбергс впервые занял кресло премьер-министра в конце мая 2026 года, когда из-за внутренних разногласий пало правительство «Нового Единства», Союза зеленых и крестьян и «Прогрессивных».

Кулбергс родился в 1979 году. Он учился в Таллинском международном университете «Конкордия», где в 2002 году получил степень бакалавра экономики и бизнеса со специализацией в международном управлении бизнесом, а также в Рижской бизнес-школе, где получил степень профессионального магистра в области международного бизнеса и коммерции. До прихода в политику он работал в телекоммуникационной компании «Lattelecom», руководил предприятиями по торговле автомобилями, в том числе «Inchcape Motors Latvia», был руководителем Латвийской автомобильной ассоциации и с 2013 по 2022 год работал в компании «GeesinkNorba» в Нидерландах.

В 2022 году он был избран в Сейм от «Объединенного списка» и там возглавлял парламентскую следственную комиссию по проекту «Rail Baltica».