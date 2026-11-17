Сегодня в 18:00 на набережной 11 ноября в Риге состоится генеральная репетиция парада Национальных вооруженных сил (НВС), союзных подразделений и служб, участвующих в обороне страны, сообщает агентство LETA.
В связи с генеральной репетицией сегодня с 18 часов до ее окончания в случае необходимости будет перекрыто движение на Каменном мосту, на бульваре Узварас на участке от улицы Валгума до Каменного моста, на набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста, а также на улице 13 января на участке от бульвара Райня до набережной 11 ноября.
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Парад состоится 18 ноября в 13:30 в Риге на набережной 11 ноября.
Командовать парадом будет командир Морских сил НВС, капитан морского флота Гвидо Лаудупс, а примут его верховный главнокомандующий НВС, президент страны Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий НВС генерал-лейтенант Каспарс Пуданс.
На мероприятии будет представлена военная техника Латвии и вооруженных сил союзников.
В рамках подготовки к празднованию 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики с 15 часов сегодняшнего дня до 18 часов 18 ноября набережная 11 ноября будет закрыта для движения транспорта, сообщили в самоуправлении.
Муниципальная полиция Риги напоминает, что во время парада на Вантовом мосту будет запрещено собираться. Самоуправление призывает автомобилистов заблаговременно планировать маршруты и учитывать предстоящие ограничения.
Запрет на остановку и стоянку на набережной 11 ноября вступил в силу уже вчера в 20:00 и будет действовать до 23:00 18 ноября. В это время остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены по обеим сторонам набережной, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на улице, параллельной набережной 11 ноября.
С 15 часов вторника до 18 часов 18 ноября набережная 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас будет закрыта для движения транспорта.
В это время движение будет перекрыто также на улице Экспорта, на участке от улицы Элизабетес до набережной 11 ноября, при этом будет обеспечен подъезд к Рижскому пассажирскому порту, а также на улице Калькю на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.
В указанное время на улице Пилс на участке от Полю гате до Домской площади, а также на Домской площади на участке от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двустороннее движение.
Также с сегодняшнего дня с 13 часов до полуночи 18 ноября движение транспорта будет закрыто на Полю гате и на Бискапа гате на участке от набережной 11 ноября до параллельной ей улицы.
Более подробная информация об ограничениях дорожного движения во время государственных праздников - на сайте Рижского муниципалитета «www.riga.lv».