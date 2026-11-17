Сегодня в 18:00 на набережной 11 ноября в Риге состоится генеральная репетиция парада Национальных вооруженных сил (НВС), союзных подразделений и служб, участвующих в обороне страны, сообщает агентство LETA.

В связи с генеральной репетицией сегодня с 18 часов до ее окончания в случае необходимости будет перекрыто движение на Каменном мосту, на бульваре Узварас на участке от улицы Валгума до Каменного моста, на набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста, а также на улице 13 января на участке от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

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Парад состоится 18 ноября в 13:30 в Риге на набережной 11 ноября.

Командовать парадом будет командир Морских сил НВС, капитан морского флота Гвидо Лаудупс, а примут его верховный главнокомандующий НВС, президент страны Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий НВС генерал-лейтенант Каспарс Пуданс.

На мероприятии будет представлена военная техника Латвии и вооруженных сил союзников.