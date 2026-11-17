В среду, 17 ноября, на пресс-конференции действующий глава правительства и кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс («Объединенный список», ОС) официально назвал состав Кабинета министров и представил правительственную декларацию.
Сегодня в 14:30 состоится заседание президиума Сейма, на котором будет решаться вопрос о созыве внеочередного заседания Сейма для утверждения нового правительства Андриса Кулбергса, сообщает агентство LETA.
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Планируется, что внеочередное заседание Сейма начнется в 15:00.
Министерские посты займут:
Премьер-министр - Андрис Кулбергс (AS)
Министр здравоохранения - Нормунд Станевичс
Министр обороны - Райвис Мелнис
Министр иностранных дел - Гирт Яунземс
Министр экономики - Эдгар Штельмахерс (AS)
Министр финансов - Карлис Пургайлис
Министр внутренних дел - Янис Домбрава (NA)
Министр образования и науки - Чеслав Батня (AS)
Министр культуры - Наурис Пунтулис (NA)
Министр социального обеспечения - Илзе Индриксоне (NA)
Министр транспорта - Криш Липшанс
Министр юстиции - Виестур Витовскис (AS)
Министр умного управления и регионального развития - Эдгар Таварс (AS)
Министр сельского хозяйства - Эдгар Путра (AS).
Кулбергс подтвердил, что на первом этапе работы правительства планируется начать реорганизацию Министерства климата и энергетики. До завершения реорганизации ответственность за политический надзор над отраслью возьмет на себя сам премьер-министр, сообщает агентство LETA.