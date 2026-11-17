В среду, 17 ноября, на пресс-конференции действующий глава правительства и кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс («Объединенный список», ОС) официально назвал состав Кабинета министров и представил правительственную декларацию. Сегодня в 14:30 состоится заседание президиума Сейма, на котором будет решаться вопрос о созыве внеочередного заседания Сейма для утверждения нового правительства Андриса Кулбергса, сообщает агентство LETA. Читайте нас также Google News Facebook Планируется, что внеочередное заседание Сейма начнется в 15:00. Кабинет министров сформировали «Объединенный список» (41 депутат) и Нацобъединение (10 депутатов). Суммарно у коалиции будет 51 голос.Три поста достались Национальному объединению, остальные - представителям «Объединенного списка» или беспартийным кандидатам. Два будущих таких беспартийных кандидата в министры учились вместе с Кулбергом в юности.

Министерские посты займут:

Премьер-министр - Андрис Кулбергс (AS)

Министр здравоохранения - Нормунд Станевичс

Министр обороны - Райвис Мелнис

Министр иностранных дел - Гирт Яунземс

Министр экономики - Эдгар Штельмахерс (AS)

Министр финансов - Карлис Пургайлис

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Министр внутренних дел - Янис Домбрава (NA)

Министр образования и науки - Чеслав Батня (AS)

Министр культуры - Наурис Пунтулис (NA)

Министр социального обеспечения - Илзе Индриксоне (NA)

Министр транспорта - Криш Липшанс

Министр юстиции - Виестур Витовскис (AS)

Министр умного управления и регионального развития - Эдгар Таварс (AS)

Министр сельского хозяйства - Эдгар Путра (AS).

Кулбергс подтвердил, что на первом этапе работы правительства планируется начать реорганизацию Министерства климата и энергетики. До завершения реорганизации ответственность за политический надзор над отраслью возьмет на себя сам премьер-министр, сообщает агентство LETA.

Как сообщалось ранее, обсуждается возможность введения должности министра по особым поручениям по вопросам Rail Baltica и airBaltic. А также может быть создан пост министра по особым поручениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, который может занять Крист Авотс, парламентский секретарь Кулбергса.

Как сообщил агентству LETA депутат Сейма Артур Бутанс, продолжаются переговоры о возможном создании должностей заместителей премьер-министра.

Премьер обещает, что приоритетами нового правительства будут содействие экономическому росту, повышение эффективности государственного управления, укрепление безопасности и ускорение принятия решений. Он отметил, что меньшая коалиция позволит избежать сложных компромиссов, которые до сих пор мешали проведению реформ.